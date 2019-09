Heute Nachmittag ist es zu einem Brand im Verteilerkasten des Riesenrads im Werksviertel gekommen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, musste jedoch dann in einer aufwendigen Aktion 14 Fahrgäste aus den Gondeln retten.

Dieser Notfall wurde erst vor kurzem geübt

Die Betreiberfirma und die herbeieilenden Feuerwehrmänner wussten schnell, was zu tun ist, denn sie hatten dieses Szenario erst vor kurzem geübt. Durch das Feuer hatte sich am Riesenrad automatisch der Strom abgeschaltet, so dass es sich nicht mehr eigenständig bewegen konnte.

Anschubsen durch Masse und Muskelkraft

Insgesamt waren etwa 30 Feuerwehrleute damit beschäftigt, dass Riesenrad wieder in Schwung zu bringen. Etwa 10 bis 15 Einsatzkräfte gingen in eine Gondel und zogen diese durch die Schwerkraft nach unten, stiegen dann rasch wieder aus, während die übrigen Einsatzkräfte die Gondel weiter schoben. Gleichzeitig wurde die nächste Gondel Richtung Boden gezogen und wieder mit Einsatzkräften "befüllt", so dass sie weiter nach unten glitt. So konnte das Riesenrad langsam wieder zum Drehen gebracht werden, bis die Gondeln aller Fahrgäste unten am Boden vorbeikamen und sie aussteigen konnten.

Nach zwei Stunden waren alle sicher wieder am Boden. Verletzt wurde niemand.

"Sicherheitssysteme haben funktioniert"

Dieses Szenario habe man geübt, so der Einsatzleiter der Feuerwehr. Er lobt ausdrücklich die Kooperation der Betreiberfirma des Riesenrads. Die habe sich vorbildlich verhalten, die Sicherheitssysteme hätten alle funktioniert. Für die Fahrgäste habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Die Gondeln waren auch ausreichend belüftet.

Auch die Fahrgäste seien ruhig und besonnen geblieben, lobte der Einsatzleiter der Feuerwehr.