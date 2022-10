Nach Festnahme in Regensburg: Tödliche Familienfehde vor Gericht

Mit einem Mord ist vor knapp einem Jahr in Berlin hat eine jahrelange Familienfehde ihren Höhepunkt erreicht. Der mutmaßliche Täter war damals nach einer mehrtägigen Flucht in Regensburg verhaftet worden. Seit Mittwoch wird ihm in Berlin nun der Prozess gemacht.

Zielfahnder werden in Regensburg fündig

Der heute 34 Jahre alte Amir O. soll seinen acht Jahre älteren Kontrahenten im Oktober vergangenen Jahres aus nächster Nähe durch zwei gezielte Schüsse in den Kopf getötet haben. Sein Vater und sein Cousin sollen bei dem Mordanschlag vor einem Lokal Schmiere gestanden haben. Nach der Tat war Amir O. untergetaucht. Der Flüchtige wurde dann rund zwei Wochen später von Berliner Zielfahndern in Regensburg entdeckt. Ein Spezialkommando konnte den Mann damals festnehmen.

Blutige Hochzeitsfeier

Das Motiv für den Mordanschlag vermuten die Ermittler in einer seit Jahren schwelenden Familienfehde. Schon im Jahr 2018 soll der Streit bei einer Hochzeitsfeier eskaliert sein. Damals kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Verwandten, eine junge Frau wurde bei dem Anlass erschossen. Der 34-Jährige und sein Vater wurden nach diesem Vorfall wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt.

Angeklagter ist geständig

Jetzt ist der Mann wegen Mordes angeklagt. Der 34-Jährige ließ seinen Anwalt am Mittwoch eine Erklärung verlesen, in welcher er gestand, die Schüsse abgegeben zu haben. Seine Tat bereue er "zutiefst".

Mit Material von AFP