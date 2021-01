Nach Festnahme: Einbruchserie in Fürth geklärt?

Sonntagnacht (24.01.21) wurden Zeugen auf zwei Unbekannte aufmerksam, die sich auf einem Flachdach eines Kindergartens im Fürther Stadtteil Oberfürberg aufhielten. Die daraufhin verständigte Polizei schickte mehrere Streifen, die das Gebäude umstellten.

Mutmaßliche Diebe im Fürther Kindergarten festgenommen

Im Inneren des Kindergartens konnten die mutmaßlichen Einbrecher im Alter von 18 und 19 Jahren festgenommen werden. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf besonders schweren Diebstahls eingeleitet. Die Polizei prüft nun, ob die Täter für mehrere Einbrüche im Stadtgebiet verantwortlich sind.

Einbrecher erbeuteten nur geringe Bargeldbeträge

In den vergangenen Tagen wurde in mehrere Kindergärten, Firmen und Geschäfte eingebrochen – zuletzt in ein Juweliergeschäft in der Fürther Innenstadt. Dabei ließen die Einbrecher vor allem Bargeldbeträge in geringerer Höhe mitgehen. Der verursachte Sachschaden durch die jeweiligen Einbrüche fiel dabei meist höher aus.