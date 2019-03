In dem Schweinfurter Verwaltungsgebäude des Wälzlagerunternehmens SKF in Schweinfurt gingen im letzten Sommer zwei Fenster zu Bruch. Sie stürzten aus der Fassade des 13-stöckigen Gebäudes. Grund waren vermutlich die hohen Temperaturen im Hitzesommer 2018. Eines der zerborstenen Fenster befand sich zwischen dem zwölften und dreizehnten Stock, das andere zwischen dem ersten und zweiten Stock. Verletzt wurde niemand.

Mehrere Monate Arbeit am Standort Schweinfurt

Um eine Gefährdung von Menschen auszuschließen, wurde um das Gebäude sofort großflächig abgesperrt und eine intensive Qualitätsüberprüfung eingeleitet. Nun wird jede Halterung der 800 Fenster überprüft und wenn nötig ausgetauscht. Das kann mehrere Monate dauern.

SKF-Gebäude für rund zehn Millionen Euro saniert

Vor gut vier Jahren hatte SKF das Schweinfurter Verwaltungsgebäude am Main für rund zehn Millionen Euro energetisch saniert. Neue Heizungssysteme wurden verlegt, neue Fenster eingebaut. Außerdem bekam die Fassade eine neue Dämmung. In dem Gebäude arbeiten rund 450 der 4.100 Mitarbeiter am Standort Schweinfurt.

Eine der größten Werbeflächen Europas

Vor 56 Jahren wurde das markante SKF-Verwaltungsgebäude in Schweinfurt gebaut. Es ist eine der größten Werbeflächen Europas: LED-Beleuchtung in gut 130 Fenstern bildet das SKF-Logo auf 17 Metern Höhe und 72 Metern Breite.