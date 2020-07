Nach fast 90 Jahren: NS-Kunst in Garmisch-Partenkirchen entfernt

Ein überlebensgroßer, vor Kraft strotzender Mann prangte jahrzehntelang heroisch an einem Wasser-Hochbehälter der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen. Den rechten Arm zum Hitlergruß ausgestreckt. Nachdem der BR und andere Medien vergangene Woche über das Relief berichtet hatten, ging plötzlich alles ganz schnell. Mittlerweile ist das Kunstwerk verschwunden.

Nur noch Umrisse zu erkennen

Lokalhistoriker und SPD-Gemeinderat Alois Scharzmüller ist froh. Die wandhohe Figur ist inzwischen abgeschlagen worden. Nur vage Umrisse sind noch zu erkennen. Die fast vier Meter breite Inschrift über dem Relief "Gefahr erkannt, Not gebannt" wurde mit einer Metallblende abgedeckt. Die Nazikunst stammte aus den Jahren 1933/34. Ursprünglich war neben der Figur auch ein Hakenkreuz angebracht. Das sei aber vermutlich bereits gleich nach dem Krieg herausgebrochen worden, so Alois Schwarzmüller. Für den Rest des Reliefs hat sich offenbar jahrzehntelang niemand interessiert. Erst vor Kurzem wurde eine Garmisch-Partenkirchenerin auf die Nazikunst aufmerksam und informierte Alois Schwarzmüller.

Bürgermeisterin machte die Beseitigung zur Chefsache

Bürgermeisterin Elisabeth Koch (CSU) machte die Angelegenheit daraufhin zur Chefsache und ordnete die Beseitigung des Reliefs an. Auf Facebook schreibt sie dazu, sie sei grundsätzlich der Meinung, dass Bauwerke, Skulpturen und andere Werke der NS-Zeit nicht einfach aus unserem Alltag entfernt, sondern vielmehr als mahnende Zeugnisse erhalten und angemessen dokumentiert werden sollten. "Es wäre in meinen Augen besser gewesen, die Thematik in aller Ruhe mit den Zuständigen zu diskutieren und dabei auch Fachleute aus dem Bereich der Erinnerungskultur (beispielsweise den Kulturbeirat des Marktes) einzubinden", so Koch auf Facebook.