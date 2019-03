vor 31 Minuten

Nach Faschingsumzug: Ertrunkener war erst 18 Jahre alt

Der am Donnerstag in der Isen bei Dorfen ertrunkene Mann ist identifiziert. Es ist ein 18-Jähriger aus dem oberbayerischen Landkreis Erding. Die Polizei geht davon aus, dass er am Faschingsumzug, dem sogenannten Hemadlenzn, teilgenommen hatte.