Nach Familiendrama: Tatverdächtiger kommt in Psychiatrie

Nach dem Fund dreier Leichen in einem Einfamilienhaus in Ascholtshausen, einem Ortsteil von Mallersdorf-Pfaffenberg, ist der 41-jährige Tatverdächtige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Ein Richter am Amtsgericht Regensburg erließ einen Unterbringungsbefehl anstelle eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des Totschlags, wie die Polizei mitteilte.

Wie es heißt, leidet der Tatverdächtige seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und war deswegen auch schon in Behandlung.

Polizei entdeckte drei Leichen in Haus

Der Mann war am Montag in dem Haus in Ascholtshausen festgenommen worden, in dem er mit seiner Familie gewohnt hatte. Die Polizei verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und fand drei Leichen darin. Der 41-Jährige leistete erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme und verletzte einen Polizisten.

Sohn hat wohl seine Familie umgebracht

Der 41-Jährige soll seine 69 und 72 Jahre alten Eltern und seine 37-jährige Schwester umgebracht haben. Die Tatwaffe war laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein "stumpfer Gegenstand", der noch untersucht wird. Die drei Leichen hatten womöglich schon länger in dem Haus gelegen, nähere Erkenntnisse dazu will die Polizei morgen bekannt geben.