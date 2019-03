Nach Familiendrama: Tatverdächtiger vor Ermittlungsrichter

Nach dem Familiendrama in Ascholtshausen, einem Ortsteil von Mallersdorf-Pfaffenberg, wird der Tatverdächtige heute am späten Vormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Das bestätigt ein Polizeisprecher auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Der 41-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen, der Ermittlungsrichter muss jetzt entscheiden, ob er in Untersuchungshaft kommt.

Möglicherweise Unterbringung in psychiatrischer Klinik

Bei seiner Festnahme leistete der Mann heftigen Widerstand, dabei verletzte er einen Polizisten leicht. Da der Tatverdächtige wohl schon seit längerer Zeit unter psychischen Problemen leidet, könnte er auch in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden und nicht in U-Haft kommen. Im Haus der Familie fanden Polizisten drei Leichen.

Marktgemeinde steht unter Schock

Dabei handelt es sich um die 69-jährige Mutter, den 72-jährigen Vater und die 37 Jahre alte Schwester des Festgenommenen. Die Tatwaffe war laut ersten Erkenntnissen der Polizei ein "stumpfer Gegenstand", der noch untersucht wird. Die drei Leichen hatten womöglich schon länger in dem Haus gelegen, das Obduktionsergebnis soll heute Klarheit schaffen.

Die Einwohner der Marktgemeinde stehen nach der schrecklichen Familientragödie unter Schock, es herrscht Fassungslosigkeit.