Familiendrama mit drei Toten: Opfer starben durch stumpfe Gewalt

Ein 41-Jähriger soll seine 69 und 72 Jahre alten Eltern und seine 37-jährige Schwester umgebracht haben. Die Obduktion der Leichen bestätigte, dass bei allen drei Getöteten stumpfe Gewalteinwirkung zum Tode geführt hat. Das hat das Polizeipräsidium Niederbayern am Mittwoch mitgeteilt.

Die Tatzeit konnte auf die Nacht von Samstag auf Sonntag eingegrenzt werden. Am Montag hatten Ermittler die Leichen in dem Einfamilienhaus in Ascholtshausen, einem Ortsteil von Mallersdorf-Pfaffenberg, gefunden.

Mann soll unter psychischen Problemen leiden

Der Tatverdächtige ist in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen worden. Ein Richter am Amtsgericht Regensburg hatte einen Unterbringungsbefehl anstelle eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen, wie die Polizei mitteilte. Wie es heißt, leide der Tatverdächtige seit längerer Zeit unter psychischen Problemen und war deswegen auch schon in Behandlung.

Polizei entdeckte drei Leichen im Haus

Der Mann war am Montag in dem Haus in Ascholtshausen festgenommen worden, in dem er mit seiner Familie gewohnt hatte. Die Polizei verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus und fand die drei Leichen darin. Der 41-Jährige leistete erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme und verletzte einen Polizisten.

Bruder verständigte Polizei

Der Bruder des Tatverdächtigen, der dort nicht wohnt, hatte die Polizei verständigt. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil er offenbar schon länger nichts mehr von seinen Eltern oder der Schwester gehört hatte.