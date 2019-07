Nach Falschfahrer-Unfall auf A96 stirbt zweites Unfallopfer

Bei dem Unfall vor einer Woche ist ein Falschfahrer auf der A96 bei Bad Wörishofen im Unterallgäu mit dem Wagen eines 58-Jährigen zusammengestoßen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, starb der 58-Jährige in der Nacht zum Samstag an seinen Verletzungen. Die Begleiterin des 87 Jahre alten Falschfahrers erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

Falschfahrer und Kind ringen mit dem Tod

Die Frau des 58-Jährigen und ihr vierjähriger Sohn erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Ein zweites Kind der beiden wurde leicht verletzt. Laut Polizei schweben der 87-Jährige und der Vierjährige noch in Lebensgefahr.

An diesem Wochenende hat es einen schweren Unfall in Nördlingen gegeben. Ein Autofahrer war am Sonntagmorgen vom Stadtteil Löpsingen aus in Richtung Klosterzimmern unterwegs, als er von der Straße abkam – warum, muss noch geklärt werden.

Totalschaden am Auto

Der 30-Jährige prallte laut Polizei gegen ein Brückengeländer und fuhr in ein Bachbett. Dort blieb sein Auto liegen. Der Mann wurde schwer verletzt. Am Auto entstand ein Totalschaden, der auf etwa 30.000 Euro beziffert wird.

In Wemding im Landkreis Donau-Ries ist ein Unfall passiert, an dem ein Einsatzfahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes beteiligt war. Der Fahrer des BRK-Wagens war am Samstag mit Blaulicht unterwegs und überholte einige Autos.

Rotkreuz-Auto fährt in Laternenmast

Einer der vorausfahrenden Autofahrer bog nach Polizeiangaben vom Sonntag nach links ab, ohne sich umgesehen zu haben. Der BRK-Fahrer konnte nicht rechtzeitig ausweichen, streifte das abbiegende Auto und fuhr in einen Laternenmast.

Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Am BRK-Fahrzeug entstand allerdings ein Totalschaden. Auf den Abbieger kommt wohl ein Verwarngeld zu.