Nach "Fabienne" - Schneise der Verwüstung von Volkach bis Ebrach

Klaus Behr vom Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen spricht am Dienstag (25.09.18) von einem Kilometer breiten Korridor zwischen Volkach und Ebrach. In einzelnen Waldparzellen am Fuße des Steigerwaldes seien 75 Prozent der Bäume vom Sturm zerstört.

"Im Sturm muss es in diesem Korridor zu Orkanböen gekommen sein - so etwas hab ich noch nicht gesehen." Klaus Behr vom Amt für Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen

Forststraßen teils nicht passierbar

Auch Paul Graf von Schönborn spricht von einer Katastrophe. Er ist am Dienstagmittag mit seinen Förstern im Privatflugzeug gestartet, um das Ausmaß der Waldschäden aus der Luft zu betrachten. Auch die Wälder der Stadt Prichsenstadt (Lkr. Kitzingen) und der Marktgemeinde Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) sind betroffen. In den Wäldern sind viele Forststraßen derzeit nicht passierbar. Graf Schönborn hat am Vormittag begonnen, mit eigenen Rückezügen die umgestürzten Bäume bei Seite zu räumen.

Straße wegen umgestürzter Strommasten gesperrt

In Stadelschwarzach (Lkr. Kitzingen) hatte Sturmtief Fabienne am Sonntagabend die Spitze des Kirchturms abgerissen. Auch Stadelschwarzach liegt in diesem einen Kilometer Korridor zwischen Volkach und Ebrach. Der Netzbetreiber Tennet muss dort nun vier umgestürzte Strommasten einer 380.000 Volt-Überlandleitung erneuern, drei weitere sind schwer beschädigt. Die B22 bei Stadelschwarzach ist deshalb weiterhin gesperrt, weil die Stromleitungen am Boden liegen.