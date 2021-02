Nach Explosion in Memmingen: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Wie konnte es zu der schweren Gasexplosion im Haus des Bayerischen Roten Kreuzes in Memmingen kommen? Diese Frage beschäftigt nach wie vor die Beamten der Polizei. Immerhin schließt die Polizei ein Fremdverschulden inzwischen aus. Dafür gebe es keine Hinweise, heißt es von Polizeisprecher Dominic Geißler.

LKA untersucht Gasinstallation auf Haarrisse

Im Haus befand sich zwar ein Gasanschluss, der vom Roten Kreuz nicht genutzt wurde. Dieser sei aber ordnungsgemäß mit einem entsprechenden Pfropfen verschlossen gewesen. Um zu klären, wie das Gas trotzdem eindringen konnte, werden Teile der Gasinstallation nun beim Landeskriminalamt auf mögliche Haarrisse untersucht. Denn durch solche feinsten Öffnungen könnte das Gas in den Keller des Gebäudes geströmt sein, vermuten die Beamten.

Auslöser der Explosion noch unklar

Außerdem gebe es keine Hinweise, dass Wartungsarbeiten oder turnusmäßige Überprüfungen der Gasleitungen nicht ordnungsgemäß stattgefunden hätten, so Polizeisprecher Geißler. Was genau die Explosion ausgelöst hat, könne man nicht mit Sicherheit sagen. Schon das Betätigen eines Lichtschalters oder eines anderen Elektrogerätes komme dafür in Frage.

Gaskonzentration verhinderte eine Katastrophe

Laut BRK-Sprecher Sohrab Taheri-Sohi habe nach Messungen der Feuerwehr, vor der Explosion im Keller der Rettungswache, eine hundertprozentige Gaskonzentration geherrscht. Das sei Glück im Unglück gewesen, denn so sei praktisch kein Sauerstoff mehr in der Raumluft enthalten gewesen. Eine Gas-Sauerstoff-Mischung hätte zu einer viel stärkeren Explosion und Brandentwicklung führen können. Man sei "haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt", so Taheri-Sohi.

Verletzte Sanitäter sind nicht mehr im Krankenhaus

Den fünf verletzten Sanitätern gehe es "den Umständen entsprechend gut". Alle seien inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die schwer verletzte Reinigungskraft werde nach wie vor in einer Klinik behandelt. Sie befinde sich aber außer Lebensgefahr.

Aufräumarbeiten im Haus haben noch nicht begonnen

Während die Trümmer vor dem Haus in der Donaustraße inzwischen beseitigt sind, haben im Inneren des Gebäudes laut Taheri-Sohi noch keine Aufräumarbeiten stattgefunden. Man warte derzeit noch auf einen Ortstermin mit einem Versicherungsgutachter. Bis dahin müsse alles so bleiben, wie es ist.

Rettungswache derzeit bei Memminger Maltesern untergebracht

Der Anbau am hinteren Teil des Gebäudes, in dem sich ein Lehrsaal befindet, sei einsturzgefährdet und werde mit Balken abgestützt. Der Hauptteil des Gebäudes sei glücklicherweise nicht einsturzgefährdet. Die Kollegen der Rettungswache sind laut Sprecher des BRKs nach wie vor bei den Maltesern untergebracht. Man hoffe aber, so schnell wie möglich an den Standort in der Donaustraße zurückkehren zu können.