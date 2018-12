Nach EVG-Streik: Verspätungen und Ausfälle im Fernverkehr

Nach dem Ende des Warnstreiks der EVG ist der Zugverkehr in Schwaben wieder angelaufen. Besonders im Fernverkehr kommt es allerdings nach wie vor zu erheblichen Verspätungen von teils bis zu mehreren Stunden.

Nahverkehr läuft nach Streikende wieder an

Im Nahverkehr hat sich die Lage bereits entspannt. Nach Angaben der Bahn sind viele Zug-Verbindungen im Nahverkehr in Schwaben wieder aufgenommen worden. Verspätungen kündigten die Anzeigetafeln am Hauptbahnhof in Augsburg nach dem Streikende vor allem noch bei den Fernverbindungen an.

Behinderungen bei der Bahn im Allgäu bis zum Mittag

Auch in Kempten und Memmingen fallen am Vormittag weiter Züge im Fernverkehr aus. Hier ist auch der Nah-Verkehr von und in Richtung Ulm betroffen. Experten gehen davon aus, dass die Behinderungen im Allgäu noch bis zum Mittag andauern werden.

Angekündigter Alex enttäuscht Pendler

Am Morgen hatten sich Pendler über mangelnde Informationen zu den Auswirkungen des Streiks geärgert. So war an einem Bahnsteig am Hauptbahnhof in Kempten etwa ein Alex-Zug nach München auf einer Anzeige angekündigt – obwohl das Gleis von einem bestreikten Zug blockiert war.