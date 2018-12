Nach Evakuierung im November: Sanierungskonzept verzögert sich

Das Sanierungskonzept für das vom Einsturz bedrohte Gebäude am oberen Graben in Augsburg wird noch mehr Zeit in Anspruch nehmen als geplant. Dafür könnte aber die Sanierung selbst schneller gehen als bislang geplant.

Das neue Sanierungskonzept wäre schneller und risikoärmer

Nach Informationen der Stadt, haben Statiker unter den Fundamenten des Gebäudes kiesige Schichten entdeckt. Aus baufachlicher Sicht könnte dies für die erforderliche Instandsetzung der Fundamente eine insgesamt risikoärmere, schnellere und wirtschaftlichere Lösung als die bislang angedachte Variante ermöglichen. Es bestehe demnach Hoffnung auf ein alternatives und bauwerksverträglicheres Instandsetzungskonzept, dessen Umsetzung weniger Zeit in Anspruch nehmen könnte, als bislang angenommen.

Einsturzgefährdetes Gebäude noch nicht endgültig analysiert

Die Auswertung der Ergebnisse werde nach Angaben des Stiftungsleiters Dieter Uitz allerdings erst Ende Januar abgeschlossen sein. Die 27 teils älteren Mieter hatten das über 100 Jahre alte Haus im November über Nacht räumen müssen, vier Läden mussten schließen. Die Mieter seien über den Stand der Entwicklung bereits informiert, für sie werde es im Januar eine kontrollierte Begehung durch das Haus geben, heißt es.