Nach Europawahl-Einsatz: Rumänen loben Münchner Polizei

In den sozialen Medien kursiert ein Video, das zeigt, wie Rumänen "Danke Polizei" skandieren und sich bei einem Beamten des Unterstützungskommandos besonders herzlich bedanken. Der Polizist mit rumänischen Wurzeln hatte über ein Megafon die Wahlberechtigten informiert und zur Beruhigung beigetragen. In dem Video ist zu sehen, dass die Reaktion seiner Landsleute den Beamten sehr bewegt. Auch in den sozialen Medien waren die Kommentare der Menschen voll des Lobes für den Beamten der Münchner Polizei.