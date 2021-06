Nach eskaliertem Streit in Fürth: Opfer außer Lebensgefahr

Das Opfer, das gestern bei einem eskalierten Streit in Fürth schwer verletzt wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Allerdings befindet sich der Mann noch immer im Krankenhaus, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Täter nach Messerangriff auf Flucht gefasst

Gestern Vormittag war es in der Flößaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, bei der ein 45-Jähriger "mit scharfer Gewalt" verletzt worden war, so die Polizei. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin. Er wurde am Nachmittag in Nürnberg festgenommen.

Laut Polizeiangaben haben sich die beiden Männer gekannt. Weitere Details werden derzeit ermittelt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Haftantrag wegen versuchten Totschlags gestellt, so die Polizeisprecherin. Er soll im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zeugenaufruf gestartet: Passanten sollen sich melden

Mittlerweile hat die Polizei auch einen Zeugenaufruf gestartet. Der festgenommene Tatverdächtige soll nach der Tat gegen 11 Uhr vormittags mit einem Messer in der mit einem schwarzen Handschuh bekleideten Hand den Tatort fluchtartig verlassen haben, so die Polizei. Bei der Flucht aus der Flößaustraße über die Ludwigstraße in Richtung Jahnstraße sei er mit dem Messer in der Hand auf eine Personengruppe getroffen, die erschrocken zur Seite wich, heißt es weiter.

Die Kriminalpolizei bittet alle Passanten, die sich zu der Zeit in der Ludwigstraße befunden haben, oder dieser Gruppe angehörten, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer 0911 / 75905-310 ist täglich von acht bis 16 Uhr besetzt, sonst könne auch der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der 0911 / 2112-3333 erreicht werden.