Nach Ermittlungen: Kulmbach will "gläsernen Schlachthof" bauen

Eine Delegation der Stadt Kulmbach hat im Bundeslandwirtschaftsministerium ein Konzept für einen "gläsernen Schlachthof" vorgestellt. Vorausgegangen waren Vorwürfe, wonach im Kulmbacher Schlachthof gegen den Tierschutz verstoßen werde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Die Stadt habe daraufhin die Vision einer "Bio-Regio Fleischmanufaktur" entworfen, in der man den Mitarbeitern des Schlachthofes bei der Arbeit zusehen könne.

Der neue Schlachthof solle transparent gestaltet werden, um Besuchern und Gästen die Arbeit anschaulich darzustellen, heißt es aus dem Kulmbacher Rathaus. Ein Konzept dafür habe Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) gemeinsam mit der Bundestagsabgeordneten Emmi Zeulner (CSU) und Landrat Klaus Peter Söllner (Freie Wähler) sowie Schlachthofleiter Dirk Grühn nun in Berlin vorgestellt.

Schweine sollen in Kulmbach mit Helium betäubt werden

Zu den Kernpunkten des Konzepts zähle die Betäubung der Schweine mit dem Edelgas Helium. Bislang wurden die Tiere mit Kohlenstoffdioxid betäubt. Dabei verfielen sie nach Meinung der Tierrechtsgruppe "Soko Tierschutz" allerdings häufiger in Panik und erleideten Erstickungsanfälle. In kleinen Schlachtereien werden Schweine in der Regel mit Strom betäubt. Die Methode wirkt schneller, allerdings müssen die Schweine dafür vereinzelt werden. Auch Schlachthofleiter Grühn hatte die vielerorts verwendete, weil günstigere CO2-Betäubung, bereits als "suboptimal“ bezeichnet. Der Stadt zufolge werde in Kulmbach nun mit der Helium-Betäubung ein "revolutionärer Schritt" vollzogen, der weltweit Nachahmer finden werde.

Forscher sollen Erkenntnisse am Schlachthof einbringen

Das Konzept ziele zudem auf eine stärkere Einbindung von Forschung und Lehre bei der Fleischverarbeitung ab. Forscher der Universität Bayreuth, des Kulmbacher Max-Rubner-Instituts sowie der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf sollten ihre Erkenntnisse einbringen können. Auch solle unter anderem ein Hofladen direkt am Schlachthofgelände entstehen.

Gläserner Schlachthof soll mehrere Millionen kosten

Bei der Realisierung des Projekts sei die Stadt jedoch auf große finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Kosten beliefen sich ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen siebenstelligen Betrag. Die Bitte um Unterstützung sei dann auch der Anlass der Berlin-Reise der Kulmbacher Delegation gewesen. Oberbürgermeister Lehmann zufolge sei der Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, Uwe Feiler (CDU), "sehr angetan" von dem Vorhaben gewesen und habe auf ein Förderprogramm verwiesen. Die Stadt werde sich nun an das bayerische Landwirtschaftsministerium wenden, um dies umsetzen zu können.

Verstöße gegen den Tierschutz im Kulmbacher Schlachthof gefilmt

Der Kulmbacher Schlachthof war in die Kritik geraten, nachdem das Recherche-Magazin "Report Mainz" Anfang Juni über die Zustände dort berichtete. Dabei wurde die Panik der Schweine während der Betäubung mit Kohlendioxid und auch die Misshandlung durch die Mitarbeiter mit versteckten Kameras gefilmt. Die Aufnahmen stammten vom März diesen Jahres.