Nach Erdbeben: Viele Bayern bangen um Angehörige

Es sind Tage voller Fassungslosigkeit und Sorge für die 29-jährige Özge Arayici aus dem unterfränkischen Kitzingen. Ihre Familie lebt in der türkischen Provinz Kahramanmaraş – also im Epizentrum des Erdbebens im Südosten der Türkei.

Teilweise könne sie ihre Verwandten und Bekannten telefonisch nicht erreichen, sagt sie im Gespräch mit BR24. In Gedanken sei sie ständig in der Türkei: "Ich habe sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich was esse oder am Abend schlafen gehe." Am Montag habe sie morgens auf der Arbeit von der Erdbeben-Katastrophe erfahren, erzählt Arayici:

"Es war schrecklich. Ich bin in Tränen ausgebrochen, als ich die ganzen Anrufe bekommen habe. Die Frage, ob ich meine Verwandten und Bekannten wiedersehen werde, diese ganze Angst, kann ich einfach nicht in Worte fassen." Özge Arayici

Wie ein Albtraum für die Angehörigen

Das Ganze fühle sich wie ein Albtraum an. Es gebe tausende Todesopfer und Vermisste, die noch aus den Trümmern geborgen werden müssten. "Ich habe am Montag mit meiner Cousine gesprochen, die sich dort befindet. Im Hintergrund hörte man schreiende Kinder und Mütter. Es herrschen Minusgrade und die befinden sich alle auf den Straßen", beschreibt die 29-Jährige. Zwischenzeitlich sei ihre Cousine nicht mehr erreichbar gewesen. "Die letzte Nachricht von ihr war, dass sie ihr Internet ausschalten muss und nur noch Leichen sieht."

Die Bilder und Nachrichten aus den Erdbebengebieten machen betroffen, gerade für die Angehörigen in Bayern sind sie verstörend. Manche Bürgerinnen und Bürger mit türkischen und syrischen Wurzeln möchten sich auf den Weg in die Erdbebenregion machen – mit der Hoffnung, dass sie irgendwie helfen können.

Ahmet Baştürk, Sprecher der muslimischen Gemeinden in Würzburg, kann die Verzweiflung der Angehörigen gut nachvollziehen, weist jedoch darauf hin, dass man als ungeschulte Privatperson nicht einfach so in die Region fahren sollte. Das sei eher kontraproduktiv.

Überwältigende Hilfsbereitschaft

Von der unglaublichen Hilfsbereitschaft von allen Seiten ist Baştürk überwältigt:

"Bei unserem gemeinsamen Spendenaufruf mit den muslimischen Gemeinden in Würzburg ist unglaublich viel Hilfe angekommen. Wir hatten uns vorgenommen bis Freitag Sachspenden zu sammeln und dann die Lkws loszuschicken. Aber es ist allein am Dienstag so viel angekommen, dass wir drei Lkws gefüllt haben und die Spendenaktion vorerst gestoppt haben." Ahmet Baştürk

Es seien auch viele Helferinnen und Helfer ohne türkische und syrische Wurzeln da gewesen. Es sei beeindruckend zu sehen, wie alle mit anpacken. Auch Christian Schuchardt (CDU), der Oberbürgermeister von Würzburg, habe sich bei Baştürk gemeldet und Hilfe angeboten.

Decken und Kleidung werden per LKW verschickt

Die Sachspenden aus Würzburg wurden am Dienstag alle sortiert und in beschriftete Kartons gepackt. Laut Baştürk wurde darauf geachtet, dass nur Spenden angenommen werden, die vor Ort tatsächlich auch benötigt werden – also Sachen wie Winterkleidung, Hygieneartikel und Decken. Ein Großteil der Spenden seien komplett neu eingekaufte Sachen. Die drei Lkws mit den Spenden sind inzwischen in Nürnberg und schließen sich laut Baştürk dort einem Hilfskonvoi an. Die Ansprechpartner in Nürnberg seien mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD und dem türkischen Konsulat in Kontakt. Somit könne man sicherstellen, dass die Hilfen an der richtigen Stelle ankommen und keine Probleme bei der Einreise auftreten.

1.500 Pakete allein aus Schweinfurt

Auch bei dem Sammelaufruf in Schweinfurt wurden dringend nötige Sachen wie Winterkleidung für Babys und Erwachsene gesammelt. Laut den Initiatoren Kürşat Cat und Yusuf Emre Kasal sind etwa 1.500 Pakete zusammengekommen. Vereinzelt laufen die Sammelaktionen in Unterfranken weiter. Die meisten Initiativen und unterfränkischen Moscheegemeinden weisen allerdings auf Online-Geldspenden hin.

Auch der Würzburger Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bittet um zielgerichtete Hilfen. So würden Sachspenden in Bayern durch das BRK derzeit nicht angenommen. Hintergrund sei, dass die dringend benötigte Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen freigehalten werden müssten und nicht unnötig belastet oder gar blockiert werden sollten. Nicht abgestimmte und koordinierte Hilfslieferungen würden Lager-, Transport- und Sortierkapazitäten binden und könnten die humanitäre Arbeit vor Ort so sogar behindern, heißt es in der Mitteilung.

Erdbebenopfer in Syrien nicht vergessen

Explizit für die Erdbebenopfer in Syrien sammelt der Verein Kriegskindernothilfe (KKNH) Spenden. Wie die seit mehr als zehn Jahren vor Ort aktive Wohltätigkeitsorganisation mitteilt, betreibt sie sieben sogenannte Medical Points und unterstützt 150 Familien im Norden Syriens. Auch hier hat das Erdbeben zahlreiche Opfer gefordert. Dieses Gebiet sei besonders angewiesen auf Hilfe aus dem Ausland, so der Vereinsvorsitze Theophil Steuer.

Die Medical Points geben kostenlos Medikamente an Bedürftige aus und sorgen für eine ärztliche Grundversorgung. Auch die Suppenküche im Raum Idlib sei wieder in Betrieb genommen worden, so Steuer. Dort erhalten arme Menschen und nun auch durch das Erdbeben obdachlos gewordene Syrer, die in Sammelunterkünften wohnen, jeden Tag eine warme Mahlzeit. Um die Hilfsangebote aufrechterhalten und verstärken zu können, ist der gemeinnützige Verein auf Spenden angewiesen.

Helfer aus Bayern reisen ins Erdbebengebiet

Inzwischen sind auch einige Helfer aus Bayern auf dem Weg in die Erdbebengebiete. Am Flughafen München startete heute ein Team von Humedica aus Kaufbeuren Richtung Istanbul und weiter nach Adana in der Türkei. Am Flughafen Nürnberg hob eine Maschine mit Helfern des Regensburger Rettungsdienstes RKT Richtung Türkei ab.

Die Regensburger Retter werden voraussichtlich in der besonders betroffenen Region Hatay eingesetzt, wie Gökhan Altincik vom RKT vor dem Abflug sagte. Das fünfköpfige Team werde zunächst die Lage vor Ort erkunden und dann entsprechend Kräfte und Material nachfordern. "Wir werden schauen: Wo wird die Hilfe gebraucht", sagte Altincik. "Ich gehe rein, um zu helfen. Es ist eine sehr große Tragödie. Wir können etwas tun, also tun wir auch was." Zeit, um sich speziell auf die Situation in der Türkei vorzubereiten, habe das RKT-Team nicht gehabt, so Altincik. "Wir haben schnell alles zusammengepackt. Vorbereiten kann man das nicht. So etwas sieht man nicht oft."