Nach Erdbeben in Kroatien: Feuerwehr im Kreis Regen hilft

Die Feuerwehren im Landkreis Regen beteiligen sich an einer bayernweiten Sammelaktion für das Erdbebengebiet in Kroatien. Dort wurden Ende Dezember viele Häuser, Stromleitungen und das Telefonnetz teilweise vollständig zerstört.

Hilfskonvoi macht sich am Wochenende auf den Weg

Wie Regens Kreisbrandmeister Johann Achatz mitteilt, haben die Feuerwehren Hilfsmittel für den Wiederaufbau gesammelt. Darunter: Leitern, Stromerzeuger, Beleuchtungsgeräte und Einsatzkleidung. All das soll am Wochenende von einem Hilfskonvoi nach Kroatien transportiert und an die dortigen Feuerwehren übergeben werden, heißt es.

Beben bis nach Niederbayern spürbar

Der Landesfeuerwehrverband Bayern e.V. hatte zu der Sammelaktion aufgerufen. Das Erdbeben südlich von Zagreb zerstörte am 29. Dezember 2020 viele Häuser und richtete Schäden an Strom- und Wasserversorgung sowie beim Telefonnetz an, so Achatz. Selbst im Landkreis Regen, mehr als 500 km entfernt, seien die Erschütterungen dieses Bebens zu spüren gewesen. Auch in der Nähe von Passau wackelte kurze Zeit die Erde.