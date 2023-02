Nach Erdbeben: Angehörige in Unterfranken berichten

Schwere Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben für große Zerstörung gesorgt. Viele Angehörige in Unterfranken sind am Montagmorgen mit der erschütternden Nachricht aufgewacht und machen sich große Sorgen um ihre Verwandten und Bekannten.

So berichtet etwa die 29-jährige Özge Arayıcı aus Kitzingen, dass sie am frühen Morgen in der Arbeit von dem Erdbeben erfahren habe. Ihre Familie lebt in der türkischen Provinz Kahramanmaraş – also im Epizentrum des Bebens. "Es ist schrecklich. Ich bin in Tränen ausgebrochen, als ich die ganzen Anrufe bekommen habe. Meine Verwandten und Bekannten befinden sich dort. Die Frage, ob ich sie wiedersehen werde, diese ganze Angst kann ich einfach nicht in Worte fassen", sagt Arayıcı.

Das Ganze fühle sich wie ein Alptraum an. Es gebe tausende Todesopfer, die noch aus den Trümmern geborgen werden müssten. "Ich habe selbst mit meiner Cousine gesprochen, die sich gerade dort befindet. Im Hintergrund hört man schreiende Kinder und Mütter. Es herrschen Minusgrade und die befinden sich alle auf den Straßen", schildert die 29-Jährige. Inzwischen sei ihre Cousine nicht mehr erreichbar. "Die letzte Nachricht von ihr war, dass sie ihr Internet ausschalten muss und nur noch Leichen sieht."

Moscheegemeinden in Würzburg planen Hilfsaktionen

Auch den Sprecher der muslimischen Gemeinden in Würzburg, Ahmet Baştürk, beschäftigt das Erdbeben in der Türkei. Zwar sei seine Familie in Sicherheit und weit weg von dem betroffenen Gebiet, doch kenne er viele Leute im Südosten der Türkei. "Mich haben heute um ca. vier Uhr morgens Bekannte angerufen und erzählt, dass es viele Tote gibt." Es sei ein sehr trauriger Tag für ihn. Baştürk erklärte, dass sich in Kürze die Moscheegemeinden in Würzburg treffen werden, um sich Gedanken über Hilfsaktionen zu machen.

Barış Yüksel: "Erdbeben gehören leider zum Leben in der Türkei"

Der Soziologe Barış Yüksel aus Würzburg hat über die sozialen Medien von dem Erdbeben erfahren. Seine Eltern leben in Adapazarı - eine Stadt, die weit weg vom Epizentrum des Bebens liegt. Dennoch sei die Betroffenheit sehr groß, denn "Erdbeben gehören leider zum Leben in der Türkei", meint Yüksel und ergänzt: "Beim letzten großen Erdbeben im Jahr 1999 kamen alleine in Adapazarı und der Umgebung fast 4.000 Menschen um, darunter auch Verwandte von mir. Bis heute spielt das im kulturellen Gedächtnis der Stadt eine große Rolle und ich glaube, deshalb ist die Betroffenheit und die Solidarität trotz der Entfernung auch heute so groß."