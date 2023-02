Nach Erdbeben: Angehörige in Unterfranken bangen weiter

Zwei Tage nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet liegen immer noch viele Menschen unter den Trümmern. Für sie zählt jede Minute. Angehörige in Unterfranken machen sich weiterhin große Sorgen. Teilweise können sie ihre Verwandten und Bekannten telefonisch nicht erreichen. Özge Arayıcı aus Kitzingen sagt: "Ich habe sogar ein schlechtes Gewissen, wenn ich was esse oder am Abend schlafen gehe." Ihre Gedanken seien ständig bei ihren Verwandten in der türkischen Provinz Kahramanmaraş. Ilyas Aldogan aus Gerbrunn hat Bekannte im syrischen Afrin und spricht von einer "dramatischen Lage".

Die Bilder in den Medien sind verstörend. Manche Bürgerinnen und Bürger mit türkischen und syrischen Wurzeln in Unterfranken möchten sich auf den Weg in die Erdbebenregion machen – mit der Hoffnung, dass sie irgendwie helfen können. Ahmet Baştürk, Sprecher der muslimischen Gemeinden in Würzburg, weist jedoch darauf hin, dass man als ungeschulte Privatperson nicht einfach so in die Region fahren sollte. Das sei eher kontraproduktiv.

Große Solidarität in Würzburg

Baştürk könne die Verzweiflung der Angehörigen gut nachvollziehen und sei gleichzeitig überwältigt von der Hilfsbereitschaft von allen Seiten. "Bei unserem gemeinsamen Spendenaufruf mit den muslimischen Gemeinden in Würzburg ist unglaublich viel Hilfe angekommen. Wir hatten uns vorgenommen, bis Freitag Sachspenden zu sammeln und dann die Lkw loszuschicken. Aber es ist allein am Dienstag so viel angekommen, dass wir drei Lkw gefüllt haben und die Spendenaktion vorerst gestoppt haben", teilt Baştürk mit und ergänzt, dass auch viele Menschen ohne türkische und syrische Wurzeln geholfen haben. Es sei beeindruckend zu sehen, wie alle mit anpacken. Auch Christian Schuchardt (CDU), Oberbürgermeister von Würzburg, habe sich bei Baştürk gemeldet und Hilfe angeboten.

Spenden wurden sortiert, gepackt, beschriftet

Die Sachspenden aus Würzburg wurden am Dienstag alle sortiert und in beschriftete Kartons gepackt. Laut Baştürk wurde darauf geachtet, dass nur Spenden angenommen werden, die vor Ort tatsächlich auch benötigt werden – also Sachen wie Winterkleidung, Hygieneartikel und Decken. Ein Großteil der Spenden seien komplett neu gekaufte Sachen gewesen.

Die drei Lkw mit den Spenden sind inzwischen in Nürnberg und schließen sich laut Baştürk dort einem Hilfskonvoi an. Die Ansprechpartner in Nürnberg seien mit der türkischen Katastrophenschutzbehörde AFAD und dem türkischen Konsulat in Kontakt. Somit könne man sicherstellen, dass die Hilfen an der richtigen Stelle ankommen und keine Probleme bei der Einreise auftreten.