Nach entgleistem Güterzug in Augsburg: Behinderungen dauern an

Nachdem am Freitag in Augsburg ein Güterzug entgleist war, werden die Behinderungen nach Angaben der Bahn voraussichtlich noch bis Mittwochmorgen anhalten. Im Regionalverkehr hat sich die Lage aber etwas entspannt: Seit heute fahren im Zwei-Stundentakt wieder Regionalexpress-Züge zwischen Treuchtlingen und Augsburg mit Halt in Donauwörth.

Mit der Straßenbahn durch Augsburg, mit Bussen bis Gersthofen

Alternativ bittet die Bahn Reisende im Regionalverkehr weiterhin zwischen Augsburg und Donauwörth, innerhalb von Augsburg auf die Straßenbahn auszuweichen. Die Fahrkarten der Bahn sind für die Linie 4 freigegeben. Zwei Busse verbinden die Endhaltestelle Augsburg-Oberhausen mit dem Bahnhof Gersthofen.

Fernverkehr fährt Richtung Würzburg und Nürnberg

Im Fernverkehr werden die Züge aus Richtung Würzburg und Nürnberg wegen des entgleisten Güterzugs an Augsburg vorbeigeleitet. In Richtung Würzburg und Nürnberg dagegen fahren Intercity-Züge (IC) und ICE mit Halt in Donauwörth.

Spezialkran hob entgleiste Gützerzug-Waggons zurück aufs Gleis

Die Bahn konnte die am Bahnhof Augsburg-Oberhausen entgleisten Waggons eines Güterzugs am Freitagabend mit einem Kran zurück aufs Gleis heben. Genauere Angaben zu den Schäden an Gleisen, Weichen und Oberleitungen gibt es noch nicht.