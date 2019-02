Nach Einbruch in Pfarrhäuser – Tatverdächtiger in Haft

Eine erste Spur setzte der Einbrecher laut Polizei selbst. Unmittelbar nach einer Tat hob er mit einer gestohlenen Kreditkarte an der örtlichen Sparkasse hundert Euro ab. Die Kamera zeigte einen kräftig gebauten Mann mit einer auffälligen Tätowierung am Unterarm. In Thüringen wurde der 42-Jährige jetzt bei einem Wohnungseinbruch festgenommen. Er könnte auch für weitere Einbrüche im Raum Mellrichstadt verantwortlich sein.