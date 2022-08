Nach Eidechsenumzug: Rehau baut Solarpark in Eltersdorf

Der oberfränkische Kunststoffhersteller Rehau will seinen Standort im Erlanger Stadtteil Eltersdorf künftig zum überwiegenden Teil mit selbsterzeugtem Strom versorgen. Deshalb errichtet das Unternehmen einen Solarpark auf dem Firmengelände in Eltersdorf, der bis zu 60 Prozent des Eigenstrombedarfs aus der Kraft der Sonne decken soll.

Wegen Solaranlage: Echsen ziehen um

Wie das Unternehmen mitteilt, laufen derzeit die Vorarbeiten für die Baumaßnahmen auf einer Fläche von rund 1,8 Hektar. Dies wirkt sich auch auf die bestehende Tier- und Pflanzenwelt aus: Im Baubereich leben demnach Eidechsen, die nun in angrenzende, mit einem Zaun abgetrennte Bauten mit Sandhaufen und künstlichen Felsen umgesiedelt werden. Nach Ende der Baumaßnahmen sollen die Tiere wieder in ihr altes Siedlungsgebiet zurückkehren.

Zudem sollen für die Bäume, die gefällt werden müssen, an anderer Stelle neue Bäume gepflanzt werden.

Pro Jahr: So viel Strom wie für 450 Einfamilienhäuser

Der Solarpark soll rund 1.800 Megawattstunden Strom pro Jahr erzeugen, was in etwa dem Strombedarf von 450 Einfamilienhäusern entspricht. Rehau will damit rund 630 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Die Anlage wird in Zusammenarbeit mit einem Investor errichtet, so Rehau. Der Solarpark soll laut dem Unternehmen noch in diesem Jahr installiert werden.