Nach Durchsuchung: Kritik vom Anwalt des Tierpräparators

Wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Artenschutzrecht und das Bundesnaturschutzgesetz hat die Staatsanwaltschaft Memmingen Ermittlungen gegen einen Tierpräparator eingeleitet. Im Zuge der Ermittlungen waren dessen Wohn- und Lagerräume durchsucht worden.

Vorwürfe gegen Tierpräparator sind schon ein Jahr alt

Für den Anwalt des Tierpräparators ist die Vorgehensweise der Behörden "fraglich" und "reichlich überzogen". Diese Vorwürfe seien schon vor rund einem Jahr erhoben worden, erklärte der Anwalt gegenüber dem BR. Der Präparator konnte damals für einige seiner ausgestopften Tiere keine ausreichenden Herkunfts- und Besitzpapiere vorlegen. Bereits im November 2018 habe das zuständige Landratsamt eine Kontrolle in dem Betrieb des Präparators durchgeführt und dabei acht Tiere, darunter Wölfe, Bären und mehrere Vögel beschlagnahmt.

Tierpräparate aus Museen

Nach Aussage des Anwalts stammen "nahezu alle Tierpräparate von in Zoos oder sonstigen Gehegen auf natürliche Weise zu Tode gekommenen Tieren". Außerdem habe sein Mandant auch bereits fertige Tierpräparate vielfach geschenkt bekommen, gelegentlich sogar von in öffentlicher Trägerschaft befindlichen Tiermuseen und ähnlichen. Dies sei dann der Fall gewesen, wenn diese Museen oder Einrichtungen aus Kostengründen geschlossen wurden, die dort vorhandenen Präparate aber nicht vernichtet werden sollten, so der Anwalt.

Papiere konnten nicht beschafft werden

Nach seinen Angaben hatte sein Mandant nach der Beschlagnahmung der acht Tiere im vergangenen Jahr beim Landratsamt versucht, für alle in seinem Besitz befindlichen Tierpräparate ordnungsgemäße Papiere zu erhalten. Doch der Versuch sei, so der Anwalt, ins Leere gelaufen, stattdessen habe die Behörde den Vorgang an die Staatsanwaltschaft übergeben. Somit steht für den Juristen fest: "Ein die Natur belastender Vorgang und eine Schädigung bestimmter streng geschützter Tierarten" liege durch die Arbeit mit den aus Zoo-Tieren hergestellten Präparaten "überhaupt nicht vor".