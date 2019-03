Nach Durchsuchung in Burglengenfeld: 28-Jähriger wird gesucht

Drei Tage nach der Durchsuchung einer Wohnung in Burglengenfeld im Landkreis Schwandorf am Freitagabend wegen eines Rohrbombenfunds im Februar hat die Polizei am Montagnachmittag weitere Einzelheiten mitgeteilt.

Fund verdächtiger Gegenstände

Demnach wurden bei der Durchsuchung Gegenstände gefunden, die nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen "in Zusammenhang" mit der Rohrbombe stehen können. Diese war laut Polizei am 17. Februar auf einem Feldweg neben einer Baustelle in Burglengenfeld entdeckt worden und "geeignet, mindestens Sachschäden zu verursachen". Die Untersuchungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Haftbefehl gegen 28-Jährigen

Weiterhin wurde bekannt, dass in dem Fall gegen einen tatverdächtigen 28-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Bislang wurde der Mann aber nicht gefunden. Weitere Details wurden nicht genannt, die Ermittlungen dauern an. An der Durchsuchungsaktion am Freitagabend waren laut Polizeipräsidium der Oberpfalz die Kripo Amberg, Spezialkräfte und Experten des Landeskriminalamts beteiligt.