vor 19 Minuten

Nach Drohung an Marktoberdorfer Schule: Tatverdächtige ermittelt

Nach den Drohungen gegen das Gymnasium in Marktoberdorf im Ostallgäu am Montag hat die Polizei eine Tatverdächtige ermittelt: eine 16-jährige Schülerin. Sie soll in einem Brief geschrieben haben, dass in der Schule "etwas Schlimmes" passieren werde.