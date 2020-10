Nach Drogenskandal bei Münchner Polizei: 15 Beamte suspendiert

15 Polizeibeamte sind nach dem Bekanntwerden des Drogenskandals bei der Münchner Polizei suspendiert worden. Gegen 20 Polizisten wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Den meisten der beschuldigten Polizisten wird vorgeworfen, dass sie Drogen genommen und an Kollegen weitergegeben haben sollen.

Polizisten sollen Unschuldige verfolgt haben

Gegen vier der Beamten ist nach den Worten von Innenminister Herrmann ein Verfahren zur vorläufigen Dienstenthebung eingeleitet worden – nebst Einbehaltung von Bezügen, wie Herrmann im Innenausschuss sagte. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt insgesamt gegen 21 Polizisten wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Außerdem werfen die Ermittler einigen der Polizisten die Verfolgung von Unschuldigen vor. Es besteht der Verdacht, dass es, anders als von den Polizisten behauptet, einen bestimmten Fall von Widerstand gegen Polizeibeamte gar nicht gegeben hat – obwohl dieser Fall sogar vor Gericht gelandet war.

Drogendealer lässt Beamte auffliegen

Die in den Drogenskandal verwickelten Beamten gehören zum Polizeipräsidium München und zur Bayerischen Bereitschaftspolizei. Die Vorwürfe kamen ans Licht, weil ein mutmaßlicher Drogendealer als Kronzeuge über seine Kunden in Uniform auspackte. Ende September hatten rund 170 Ermittler bei einer großangelegten Drogen-Razzia 30 Wohnungen und sieben Dienststellen in und um München, in Augsburg, Dachau, Wolfratshausen, Ebersberg und an der Hochschule der Polizei in Fürstenfeldbruck durchsucht.