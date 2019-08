Nach Drogenfund: Polizei durchsucht nochmals Haus in Dillingen

Die Polizei ist gerade mit rund 25 Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei in Dillingen dabei, ein Haus zu durchsuchen. Dort hatte bereits in der Nacht auf Samstag eine Razzia stattgefunden. Drogen und Waffen waren sichergestellt worden. Da sich jetzt weitere Hinweise ergeben hätten, denen man nachgehen müsse, durchsuche man das Haus jetzt erneut, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

Spezialkräfte führen Drogenrazzia durch

In der Nacht auf Samstag hatte der Polizeieinsatz in Dillingen für großes Aufsehen gesorgt. Spezial-Einsatzkräfte waren wegen einer Drogen-Razzia mit zwei Hubschraubern vor Ort. Dabei wurde ein 28-Jähriger noch im Wohnhaus und zwei weitere Männer im Alter von 40 und 48 Jahren nach kurzer Flucht festgenommen.

Drogen und Waffen sicher gestellt

Bei den drei Tatverdächtigen wurden größere Mengen diverser Drogen sichergestellt. Auch eine scharfe Pistole samt Munition haben die Beamten gefunden. Alle drei Festgenommenen wurden am Samstag dem Haftrichter vorgeführt und sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Von weiteren Personen vor Ort wurden die Personalien festgestellt, bevor sie wieder entlassen wurden.

Anwohner meinen Schüsse zu hören

Wie die Ermittler mitteilten, haben die Polizeikräfte Freitagnacht beim Eindringen ins Gebäude detonierende Blendmittel eingesetzt, die von Anwohnern irrtümlicherweise als Schüsse interpretiert worden seien. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe aber zu keiner Zeit bestanden, hieß es seitens des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord.