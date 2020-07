Doppelmord von Schwandorf - Taucharbeiten nach Beweismitteln

Nach dem Gewaltverbrechen mit zwei Toten in Schwandorf werden derzeit zwei Weiher im Ortsteil Büchelkühn von der Polizei nach etwaigen Beweismitteln abgetaucht.

Polizeitaucher im Einsatz

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, befinden sich die beiden Weiher direkt hinter einem kleinen Waldstück. Dort sucht die Kripo Amberg zusammen mit Polizeitauchern noch bis 16:30 Uhr die Gewässer ab.

Mutmaßlicher Täter in Haft

Der mutmaßliche Doppelmörder ist seit letzter Woche (01.07.) gefasst. Die tschechische Polizei konnte den 57-Jährigen nach einem Zeugenhinweis im tschechischen Domazlice dingfest machen.

Ex-Frau über Handynachrichten bedroht

Der Mann soll am Wochenende zuvor (Samstag, 27.06.) seine ehemalige Lebensgefährtin und deren neuen Freund in Schwandorf getötet haben. Bis Ende Mai saß er in Haft. Laut einem Polizeisprecher habe ein Kontaktverbot des 57-Jährigen zu seiner Ex-Freundin bestanden. Der Mann soll die Frau über Whatsapp-Nachrichten bedroht haben.

Polizei zur falschen Zeit am richtigen Ort

Auch kurz vor der Tat war die Polizei am Samstag noch bei der Frau, weil deren ehemaliger Lebensgefährte in der Nähe gesehen worden war. Die Beamten hatten den Mann aber nicht angetroffen oder gesehen. Vermutlich noch am selbigen Tag soll der 57-Jährige dann seine ehemalige Lebensgefährtin (57) und ihren neuen Freund (69) erstochen haben.

Internationale Fahndungsaktion führt zum Erfolg

Die beiden Leichen wurden am Montagvormittag im Haus der Frau gefunden. Die beiden Opfer waren nicht zur Arbeit erschienen, Polizeibeamte fanden sie anschließend tot im Haus der Frau.

Der 57 Jahre alte Festgenommene wurde seitdem international gesucht. Er war mit einem silbernen Damenfahrrad geflüchtet.