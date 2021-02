Nach Distanzunterricht - viele Schüler zurück im Klassenzimmer

Endlich wieder Schule! - Das gilt aber erst einmal nur für Grundschüler und Abschlussklassen. Gut 40 Prozent von 1,7 Millionen bayerischen Schülerinnen und Schüler haben somit wieder Präsenzunterricht, jedoch nicht in Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz über 100 liegt. Auch dort, wo es wieder Präsenzunterricht gibt, dürfte eher selten die komplette Klasse gemeinsam im Klassenzimmer sitzen: Der Mindestabstand von 1,50 Metern muss zwingend eingehalten werden. Weil dies die meisten Räume platztechnisch nicht hergeben, werden die Klassen in der Regel geteilt.

Söder verteidigt Schulstart

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält die Rückkehr der Grundschulen in den Wechselunterricht trotz der unklaren Infektionslage durch die mutierten Coronaviren weiter für richtig. "Nein, das ist kein Fehler", sagte der CSU-Chef am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstands in München. Die Schüler brauchten eine Perspektive, so Söder und weiter: "Wir haben jetzt Wechselunterricht, wir haben eine Inzidenz-Abhängigkeit, wir haben Masken, wir haben Testkonzepte, also viel mehr an Sicherheitsfragen, das geht fast nicht", betonte Söder. In den kommenden zehn Tagen werde sich zeigen, wie sich die Öffnungen auf die Ausbreitung des Virus auswirkten.

Weitere Lockerungen für Schulen

Für Söder haben bei den anstehenden Lockerungen nach wie vor die Schulen Priorität. Dort, wo die Inzidenz niedrig bleibe, könnten Schüler in zwei Wochen teilweise wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren und den Wechselunterricht auf andere Klassen ausweiten, so Ministerpräsident Söder heute.

In Bayern können die Grundschulen überall dort in den Wechselunterricht gehen, wo die Inzidenz unter 100 liegt. In Regionen mit höheren Werten bleibt es weiter beim Distanzunterricht. Sollten die Infektionszahlen in einer Region wieder über die kritische Marke steigen, müssen die örtlichen Gesundheitsämter mit der jeweiligen Bezirksregierung das weitere Vorgehen abstimmen. In den Regionen ab einer Inzidenz von 100 würde nach der Infektionsschutzverordnung auch wieder eine Ausgangssperre für die Nachtstunden greifen.

Im Landkreis Schwandorf bleiben die Schulen auf

Im Landkreis Schwandorf, der heute die Schulen geöffnet hat, soll trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von 111,6 vorerst alles so bleiben, wie es ist. Schulen und Kindertagesstätten blieben am morgigen Dienstag geöffnet, teilte das Landratsamt mit. Erst danach werde die Lage neu beurteilt. Auch eine nächtliche Ausgangssperre wird vorerst nicht verfügt. Man habe abgewogen zwischen den Belangen des Infektionsschutzes und der Planbarkeit für die Eltern. Es wäre niemandem gedient, wenn Schulen und Kindergärten immer wieder geöffnet und geschlossen würden, wenn die Inzidenz den Wert 100 nach oben oder unten passiere, so die Begründung des Landratsamtes. Sollte es zu einer signifikanten Erhöhung der Inzidenzwerte kommen, wolle man hier schnell reagieren.

Teststrategie noch in den Kinderschuhen

Das Testen an den Schulen läuft weiterhin in Eigeninitiative. Flächendeckende Schnelltests stehen noch nicht zur Verfügung. In Ingolstadt sei der Schulstart bislang problemlos verlaufen, so das Schulamt Ingolstadt auf Anfrage des BR. Von insgesamt 4.000 Grundschülern in Ingolstadt sind etwa 2.000 heute im Wechselmodell gestartet. Die Lehrer wurden auf freiwilliger Basis in der vergangenen Woche getestet, einige Lehrer gehen heute oder in den nächsten Tagen noch zum Corona-Test. Die Schulen in Ingolstadt haben die Eltern ebenfalls dazu aufgerufen, ihre Kinder testen zu lassen. Die Organisation lag bei den Eltern.

Landkreise schaffen zusätzliche Testangebote

In ganz Bayern haben zahlreiche Landkreise zum Schulstart zusätzliche Testangebote ermöglicht. Der Landkreis Main-Spessart organisierte beispielsweise kurzfristig zusätzliche Testangebote für das Personal von Schulen, Kitas und Schulbusfahrern. Dabei waren Testteams des Roten Kreuz Kreisverbandes im Einsatz. Für Personal an Schulen, Schülerinnen, Schüler sowie Personal von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen hat auch der Landkreis Augsburg kostenlose Corona-Schnelltests eingerichtet. Die Schnelltests können im Augsburger COVID-19-Testzentrum gemacht werden. Diejenigen, die sich testen lassen wollen, müssen sich vorab anmelden.