Nach der Superhitze drohen Gewitterstürme in Bayern

Ungewöhnlich häufig wird Bayern in diesem Juli von Hitzewellen heimgesucht. Am Samstag war es dann wieder soweit: Ungetrübter Sonnenschein und subtropische Luftmassen von einem ohnehin stark überwärmten Mittelmeer bescherten Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke. Sogar in den Alpen in 1.000 Meter Höhe wurden 30 Grad und mehr registriert.

Das sind noch erträgliche Werte, verglichen mit den 36 bis 39 Grad, die örtlich aus dem fränkischen Flachland gemeldet wurden. Und auch außerhalb Bayerns kämpfen die Menschen und auch die Tiere mit dem Temperaturen. In Berlin etwa gibt es jetzt sogar eine Eisdiele, die Eis für Hunde verkauft.

Es drohen Platzregen, Sturmböen und Hagel

Allerdings soll die Hitze in den Abendstunden enden. Eine Kaltfront nähert sich von Baden-Württemberg her und löst bis weit in die Nacht hinein Gewitter aus. Aufgrund der hohen Temperaturen, auf die die Front hier stößt, muss in Bayern mit Unwettern gerechnet werden – der übliche Dreiklang von Platzregen, Sturmböen und Hagel. Wo und wann genau, entzieht sich wie so oft der Kenntnis der Experten.

Voraussichtlich werden Nordschwaben, Franken und die Oberpfalz besonders betroffen sein. Aber auch wenn die Frontpassage weiter im Süden Bayerns gewittertechnisch glimpflich vorübergehen sollte, bleibt diese Region vor Sturmböen nicht sicher. Denn die entfalten oft ein Eigenleben und vermögen auch in Regionen fernab der Gewitter zu ziehen und dort ein ziemliches Unheil zu stiften. In dieser Nacht sind 70-90, örtlich auch über 100 km/h möglich!

Weniger heftige Böen als am Mittwoch erwartet

Das weckt Erinnerungen an die Sturmnacht auf Mittwoch. Die Böen erreichen diesmal wohl nicht das Kaliber wie damals, als bis zu 124 km/h registriert wurden. Wo die Böenfront trocken durchgeht, fehlen die üblichen Vorwarnzeichen wie Wetterleuchten, Blitz und Donner. So heißt es wachsam sein! Und die nächste Hitzewelle kommt bestimmt.