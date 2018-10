Nach der Landtagswahl: Euphorie und Kater

Wahlschlappe für die CSU

Die CSU hat sich nach den letzten Umfragen im BayernTrend auf eine große Schlappe vorbereiten müssen. Nach 47,7 Prozent bei der Landtagswahl vor 5 Jahren waren zuletzt 33 Prozent vorhergesagt. Nicht ganz so schlimm ist es gekommen, aber die absolute Mehrheit hat die CSU mit derzeit 37,3 Prozent trotzdem weit verfehlt. Sie braucht also mindestens einen Koalitionspartner.

Ministerpräsident Markus Söder ist vorhin zerknirscht vor die Kameras getreten. Er spricht von einem teils schmerzhaften Resultat.

"Wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut, und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen. Aber eines steht auch fest: Entgegen mancher Prognosen, entgegen mancher Diskussionen, mancher Kommentare - die CSU ist nicht nur stärkste Partei wieder geworden, sie hat auch den klaren Regierungsauftrag erhalten." Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident

Markus Söder weicht im ZDF der Frage aus, ob CSU-Chef Horst Seehofer Konsequenzen nach den Wahlverlusten ziehen muss. Es sei insgesamt kein Rückenwind gekommen vom Bund. "Berlin muss ein Stück weit stabiler, stärker, konstruktiver werden, da sitzen glaube ich alle im gleichen Boot", sagt Söder.

CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer räumt ebenfalls ein "schlechtes Ergebnis" ein. Der Grund dafür sei aber am wenigsten in der Landesregierung zu suchen, verweist er nach Berlin. Personelle Konsequenzen will er aber am heutigen Abend ebenfalls noch nicht laut andenken.

"Personalfragen gibt es heute nicht zu besprechen, auch in den nächsten Tagen nicht." Thomas Kreuzer im BR Fernsehen

Die CSU habe den klaren Regierungsauftrag, seine Fraktion werde Markus Söder als Ministerpräsidenten vorschlagen, so Kreuzer.