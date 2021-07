Nach der Katastrophe: Besserer Hochwasserschutz für Simbach

Fünf Jahre nach dem dramatischen Hochwasser in Simbach am Inn hat die Stadt im Kreis Rottal-Inn einen besseren Hochwasserschutz bekommen. Der erste Abschnitt der Dammverbreiterung ist abgeschlossen. Am Nachmittag wird das Projekt vorgestellt, das der österreichische Kraftwerksbetreiberverbund finanziert hat.

Der Bach hat jetzt mehr Platz

"Der Simbach hat jetzt im Mündungsberech viel mehr Platz. Wir gehen davon aus, dass dadurch ein hohes Niveau beim Hochwasserschutz erreicht werden kann", sagte ein Sprecher des Kraftwerkbetreibers dem Bayerischen Rundfunk. Auf einer Länge von rund 400 Metern wurde ihm zufolge der Damm vom Simbach weg verlegt. Der Bach hat damit deutlich mehr Platz und kann entsprechend mehr Wasser führen. Das frei gewordene Gebiet wurde zudem renaturiert und ökologisch aufgewertet. Die Kosten des Projekts beziffert der Konzern mit 1,5 Millionen Euro.

Simbachs neue, grüne Mitte

Darüber hinaus sind in Simbach Hochwasserschutzmaßnahmen in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro geplant. In weiten Teilen des Stadtgebiets soll der Damm rückverlegt und so stabil errichtet werden, dass er auch bei starkem Hochwasser nicht mehr brechen kann. Innerhalb der Dämme soll nach Angaben der Stadtverwaltung eine "grüne Mitte" mit Fußgänger- und Fahrradwegen entstehen. Die Kosten trügen der Freistaat zu 75 und die Stadt zu 25 Prozent.

Ein erster Teilbereich ist bereits relativ weit fortgeschritten. Für den Bereich im Stadtzentrum läuft derzeit das Planfeststellungsverfahren. Abschlossen sein sollen die Arbeiten in sechs bis acht Jahren.

Katastrophe mit fünf Toten

Im Juni 2016 hatte es in Simbach fast 40 Stunden durchgehend geregnet. Der Simbach verwandelte sich in einen reißenden Strom. Es kam zu einem Dammbruch. Weite Teile der Innenstadt wurden überflutet. Fünf Menschen kamen ums Leben.