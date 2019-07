Nach der Hitze: Unwetter ziehen über Bayern hinweg

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München warnte am Montag in Teilen Südbayerns vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel. Für Oberbayern, Teile von Schwaben, in der Oberpfalz und im westlichen Niederbayern riefen die Meteorologen zeitweise die höchste Warnstufe ("extremes Unwetter") aus.

Im südlichen Bayern ist es zu teils heftigen Gewittern gekommen, der Deutsche Wetterdienst gibt noch keine Entwarnung. Denn noch immer befinden sich schwülwarme Luftmassen über Südbayern, die jederzeit zu neuen Gewitterzellen führen können. "Die Hagelprognose von bis zu vier Zentimeter großen Hagelkörnern können wir zum Glück bis jetzt noch nicht bestätigen", sagt Guido Volz vom DWD.

Starkregen - doch die Waldbrandgefahr bleibt

In Füssen im Allgäu schlug ein Blitz in ein Gebäude ein - zwei Frauen kamen mit einem Schock ins Krankenhaus. Nach Gewittern im Landkreis Weilheim-Schongau gab es laut Polizei keine größeren Schäden. Schon am späten Vormittag zogen Gewitter nach Angaben des DWD vom Werdenfelser Land in Richtung Inn und brachten Starkregen mit sich.

Auch in Rothenfeld bei Andechs fielen 33,4 Liter Regen auf einen Quadratmeter in der Stunde, in Miesbach waren es 24 Liter und am Forgensee 20 Liter. Ab 15 Litern pro Stunde sprechen die Meteorologen von Starkregen. Doch trotz des Regens ist die Waldbrandgefahr in Bayern nicht gebannt. Im Bayerischen Wald sei daher das Grillen bis auf Weiteres verboten, teilte die Verwaltung am Montag mit.

Das Löschen eines am Sonntag entfachten Waldbrands nahe Böbing (Weilheim-Schongau) aus der Luft mussten die Einsatzkräfte wegen des Unwetters unterbrechen, wie ein Sprecher der Leitstelle Oberland sagte. Ein weiterer, kleiner Waldbrand entstand seinen Angaben nach am Montag am Hohen Grasberg im Karwendelgebirge. Die Ursache war zunächst unklar.

Überschwemmte Straßen und vollgelaufene Keller

Auch über Ostbayern ziehen seit dem Nachmittag Gewitter hinweg. In Neutraubling im Kreis Regensburg schlug ein Blitz in ein Haus ein, es gab aber keinen Schaden, wie die Polizei mitteilt. Im Landkreis Kelheim gab es Überschwemmungen auf Feldern und Straßen, Äste mussten von der Fahrbahn entfernt werden und einige Keller sind vollgelaufen, teilt die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern mit. In beiden Regierungsbezirken ließen die Einsätze langsam nach, hieß es.

Weiterhin Unwetterwarnungen für Ostbayern

Für folgende ostbayerische Landkreise bestehen bis in den Abend Unwetterwarnungen: Kelheim, Landshut, Straubing-Bogen, Cham, Regensburg und die Stadt Regensburg. Es besteht laut Deutschem Wetterdienst die Gefahr von heftigem Starkregen mit Mengen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter. Auch Hagel mit Korngrößen um fünf Zentimeter und schwere Sturmböen um 100 km/h könnten auftreten, heißt es.

Sonnig, aber nicht mehr übermäßig heiß

Ab Dienstag wird es nach Angaben des DWD in weiten Teilen des Freistaats trocken, in den Alpen gebe es aber Schauer und Gewitter. Der Sommer ist damit noch nicht vorbei, aber Temperaturen weit über 30 Grad seien zunächst nur noch vereinzelt zu erwarten. Bis zum Wochenende bleibe es überwiegend trocken und sonnig bei Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad, sagte ein Meteorologe.