Nach der Hitze kommen Gewitter nach Ostbayern

In Teilen Niederbayerns und in der südlichen Oberpfalz entladen sich am Montagnachmittag zum Teil heftige Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst hat für die Landkreise Kelheim, Landshut, Straubing-Bogen, Cham, Regensburg und die Stadt Regensburg eine Unwetterwarnung herausgegeben. Sie gilt bis in den Abend.

Starkregen, Hagel und Sturmböen

Wie der DWD meldet, besteht örtlich die Gefahr von heftigem Starkregen mit Mengen bis zu 70 Liter pro Quadratmeter. Auch Hagel mit Korngrößen um fünf Zentimeter und schwere Sturmböen um 100 Stundenkilometer können auftreten, heißt es.

Heißer Juni mit Rekorden

Der Juni hatte sich mit Rekordtemperaturen verabschiedet. Es sind einige Hitze-Rekorde geknackt worden: In Regensburg wurden am Sonntag 36,4 Grad gemessen. Auch in Simbach am Inn (Lkr. Rottal-Inn) war es am Sonntag so heiß wie noch nie an einem Junitag zuvor: 35,3 Grad. Hitzerekorde meldeten auch Oberviechtach (Lkr. Schwandorf) mit 34,1 Grad und Falkenberg (Lkr. Rottal-Inn) mit 33,8 Grad.