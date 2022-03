Nach der Flucht – Familie Soroka lebt sich in Nürnberg ein

Das große "B" kann Yeva Soroka schon ohne größere Probleme schreiben, auch das "H" und das "A" kommen wie aus einem Guss. Die Achtjährige hat gerade ihren ersten Schultag hinter sich. Seit dieser Woche geht das Mädchen in eine Nürnberger Grundschule. Sie hat Freude daran. Doch welch große Herausforderung das für ein Kind in einem völlig fremden Land sein mag, lässt sich nur erahnen.

Der 16-jährige Bruder Vova hilft beim Schreiben ins Schulheft. Er tut sich ein wenig leichter, spricht gut Englisch, entwirft gerade ein T-Shirt mit Friedenssymbolen, um seine Zeit kreativ zu nutzten. Im Internet will er es verkaufen, den Erlös in seine ukrainische Heimat spenden. Vova ist wichtiges Bindeglied zwischen der Nürnberger Familie Riese und der ukrainischen Familie Soroka. Er muss viel hin und her übersetzen, aber das läuft mittlerweile ganz gut.

Wohnen im Fotostudio

Die fünfköpfige Familie Soroka wohnt derzeit im Atelier eines Nürnberger Fotografens. Steffen Oliver Riese, selbst Vater von zwei Kindern, hat nicht lange gezögert, als der Krieg in der Ukraine ausbrach. Schnell hat er sein Fotostudio im Keller leergeräumt, Matratzen etc. besorgt. Die Unterkunft gleicht einer Art Einliegerwohnung, bietet der Gastfamilie auch eine gewisse Privatsphäre. Gegessen wird jeden Abend gemeinsam, die Verständigung läuft viel über Englisch, aber auch mit Hand und Fuß.

"Wir haben genügend Platz, es sind so liebe Menschen, sie gehören schon zur Familie!" Steffen Riese, 'Gast-Vater'

"Bier, Prost, Danke, Bitte" – erste Vokabeln

Die Töchter gehen bereits in Kindergarten und Schule in Nürnberg, werden sich also zwangsläufig schnell mit der deutschen Sprache auseinandersetzen. Die Eltern Tanya und Vasil sind noch zurückhaltend. Vasil Soroka schmunzelt, als er nach seinen Deutsch-Vokabeln gefragt wird. "Bier, Dankeschön, Bitteschön, Prost", das könne er schon. Er versteht schon wesentlich mehr als er aktiv sprechen kann. Ob es eine Rückkehr in Ukraine gibt? Derzeit ist das noch eine offene Frage. Vasil und Tanya hatten beide gute Jobs in ihrer Heimat, eine echte Perspektive für ihre Kinder in der Ukraine sehen sie derzeit nicht wirklich. Um das richtig einzuschätzen, sei es aber noch viel zu früh.

Große Dankbarkeit

Umso dankbarer sind Vasil und Tanya Soroka, dass sie vorerst ohne zeitliche Begrenzung bei Familie Riese untergekommen sind. Vasil hat schon erste Wohnungen in Mittelfranken ins Auge gefasst, für fünf Personen kein leichtes Unterfangen. "Gast-Vater" Steffen Riese möchte, dass sie sich Zeit lassen bei der Suche. Es bestehe kein Zugzwang. Familie Soroka könne solange bleiben, wie es nötig sei. Ehrlich gesagt habe er jetzt schon Angst vor dem Tag des Auszugs. Die fünf aus der Ukraine sind eben längst Teil der Familie Riese.