Nach der EU-Wahl: Weber holt sich Zuspruch der CSU-Spitze

Am Wahlabend sprach Manfred Weber nur via Skype zu seiner CSU in München - und eilte dann weiter nach Brüssel zur Wahlparty der konservativen Europäischen Volkspartei. Doch wenn heute Vormittag der CSU-Vorstand in München zusammenkommt, um das Ergebnis der Europawahl zu analysieren, wird Weber dabei sein. Vor Beginn des Treffens der Parteigranden ist ein gemeinsames Statement mit CSU-Chef Markus Söder geplant.

Weber wird vom CSU-Vorstand reichlich Zuspruch bekommen für die nächste Etappe seines langen Wegs, an dessen Ende die Kür zum EU-Kommissionspräsidenten stehen soll. Seinen Anspruch auf das höchste Amt, das die EU zu vergeben hat, hatte Weber am Wahlabend bekräftigt - schließlich werde die konservative EVP-Parteienfamilie auch im neuen Parlament die stärkste Fraktion im neuen Europäischen Parlament.

Söder macht Druck

Der Unterstützung seiner CSU kann sich Weber dabei sicher sein. Parteichef Söder hatte schon vor der Wahl keinen Zweifel daran gelassen, welche Chance er in der Personalie Weber für seine Partei sieht: "Wir waren schon alles: Champions-League-Sieger, Papst - aber noch nie Kommissionspräsident", schwärmte der bayerische Ministerpräsident vergangene Woche in seiner Regierungserklärung im Landtag. Und am Wahlabend mahnte der CSU-Chef schon kurz nach Schließung der Wahllokale SPD und Opposition in Deutschland, Webers Anspruch auf den Posten des EU-Kommissionspräsidenten zu unterstützen: Dies sei in deutschem Interesse.

Mühsame Überzeugungsarbeit für Weber

Im Kreis der Parteifreunde kann Weber noch einmal Kraft tanken - für die mühsame Überzeugungsarbeit auf EU-Ebene, die ihm bevorsteht. Denn auch wenn die EVP weiterhin die stärkste Fraktion im EU-Parlament stellen wird, dass ihr Spitzenkandidat Kommissionspräsident wird, ist keineswegs eine ausgemachte Sache.

Noch am Wahlabend beanspruchten sowohl der sozialdemokratische Spitzenkandidat Frans Timmermans als auch die liberale EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager das EU-Spitzenamt für sich. Die EU-Staats- und Regierungschefs, die das Recht zur Nominierung des EU-Kommissionschefs haben, schließen aber auch andere Bewerber nicht aus. Am Dienstagabend kommen sie in Brüssel zu Beratungen zusammen.

Wieder über der 40-Prozent-Marke

Insgesamt dürften die CSU-Granden bei ihrem Treffen in der CSU-Landesleitung guter Stimmung sein. Nach den vergleichsweise schlechten Resultaten bei der Bundestags- und der bayerischen Landtagswahl schafften es die Christsozialen gegen den Abwärtstrend der Schwesterpartei CDU wieder über die 40-Prozent-Marke - für Söder ein Beleg für eine "Trendumkehr".

Höhenflug der Grünen hält an

Zufriedene Gesichter dürfte es auch in der Landesgeschäftsstelle der bayerischen Grünen in München geben, wenn deren Landeschef Eike Hallitzky und die bayerische Europa-Spitzenkandidatin Henrike Hahn die Europawahl analysieren. Wie schon bei der Landtagswahl im Herbst 2018 wurden die Grünen auch bei der Europawahl mit großem Abstand zweitstärkste Kraft im Freistaat - und legten sogar noch einmal etwas zu auf 19,1 Prozent.

Kurz nach den Grünen haben auch die Freien Wähler zur Pressekonferenz geladen. Parteichef Hubert Aiwanger hatte zwar am Abend schon von einem "super Ergebnis" gesprochen, der Wahlabend hatte für die Freien Wähler aber zwei Seiten: Einerseits wird die Partei im neuen Europaparlament über zwei statt bisher einem Sitz verfügen, weil die Partei auf Bundesebene etwas zulegen konnte. Andererseits liegt das bayerische FW-Resultat mit 5,3 Prozent weit unter dem Ergebnis bei der Landtagswahl (11,9 Prozent).

Enttäuschung bei AfD und FDP

AfD-Landeschef Martin Sichert räumte schon am Abend ein, mit dem Resultat seiner Partei in Bayern nicht zufrieden zu sein: Zwar konnte die AfD gegenüber 2014 leicht zulegen, blieb mit 8,5 Prozent anders als bei der Landtagswahl klar unter zehn Prozent. Auch der FDP-Landesvorsitzende Daniel Föst machte aus seiner Enttäuschung über das Abschneiden der Liberalen im Freistaat, die auf 3,4 Prozent kamen, keinen Hehl. Seiner Einschätzung nach gingen erhoffte FDP-Stimmen an die Freien Wähler und die CSU, wie er im BR Fernsehen sagte.

Ein "superhartes Ergebnis" für die SPD

Viel Zeit, um sich zu sammeln, wird wie schon nach der Landtagswahl die leidgeprüfte bayerische SPD brauchen: Zum zweiten Mal in Folge blieben die Genossen im Freistaat einstellig - und schnitten sogar noch etwas schlechter ab als im Herbst 2018.

"Ein superhartes Ergebnis", klagte in der "Münchner Runde" im BR Fernsehen SPD-Landeschefin Natascha Kohnen - die nun eine neuerliche Personaldebatte in der Bayern-SPD fürchten muss. In den ersten Stunden nach der Wahl war davon aber noch nichts zu merken: Viele bayerische Genossen verfielen in kollektives Schweigen.