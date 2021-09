Nach der Corona-Krise: Warum die Kur-Wirtschaft wieder läuft

Die Corona-Pandemie hinter sich lassen und nach vorne blicken - das wollen die Vertreter der Kurorte und Heilbäder in Bayern. Sie treffen sich derzeit in Bad Kohlgrub auf dem Bayerischen Heilbädertag. Der Blick in die Zukunft ist positiv.

Heilbäder als Tourismusmagnet

Fast fünf Milliarden Euro im Jahr bescherte der Tourismus in den bayerischen Heilbädern und Kurorten der bayerischen Wirtschaft vor der Corona-Pandemie. Das geht aus einer Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenverkehr e.V. (dwif e.V.) an der Universität München vom Jahr 2019 hervor. Das ist eine halbe Milliarde Euro mehr als noch 2015.

Der Vorsitzende des Bayerischen Heilbäder-Verbandes, Alois Brundobler, wertete die Studie bei dem Treffen am Montag als Ergebnis massiver Investitionen der Heilbäder und Kurorte in ihre Infrastruktur und in die erfolgreiche Weiterentwicklung der Marke "Gesundes Bayern". Profitiert hat laut der Studie neben Beherbergungsbetrieben, Gastronomie und Dienstleistungen vor allem auch der Einzelhandel. Die Kurorte und Heilbäder stehen für 100.000 Arbeitsplätze im ländlichen Raum und sind deshalb von erheblicher strukturpolitischer Bedeutung.

Holetschek: Bayern Nummer eins unter den Bädern

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, der selbst jahrelang Vorstand im Bayerischen Heilbäderverband war, unterstrich in seiner Rede, dass Bayern Bäder-Land und Reha-Land Nummer 1 in ganz Deutschland sei. Nirgendwo sonst werde mehr Wert auf die Gesundheit der Menschen gelegt. Jetzt gehe es darum, an die Erfolge vor Corona anzuknüpfen und aus dem enormen Potential zu schöpfen, so Holetschek.

Derzeit bieten schon einige Heilbäder Post-Covid-Therapien an. Das Angebote soll erweitert und durch therapeutische Studien gestützt werden. Ein weiterer Fokus sind maßgeschneiderte Präventionsprogramme etwa für Pflegekräfte, Pädagogen und für allergiegeplagte Menschen. Hier sollen in Kooperation mit den Krankenkassen in Zukunft umfassende, zielgruppenspezifische Angebote geschaffen werden.