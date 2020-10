02.10.2020, 10:14 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Nach den Skandalen: Wie es um den Tierschutz im Allgäu steht

Über ein Jahr ist es nun her, dass in schwäbischen Milchviehbetrieben massive Missstände bekannt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt fünf Betriebe und bald beginnen die Gerichtsverfahren. Doch was ist aus den Tieren geworden?