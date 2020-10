Nach den Herbstferien Präsenzunterricht im Landkreis Donau-Ries

Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (CSU) hatte eine "wahre Flut" von Mails und Nachrichten bekommen: vorwiegend von Eltern, die sich über den teilweisen Distanzunterricht sowie die Maskenpflicht unter anderem für Grundschüler beschwert hatten. Daraufhin fragte der Landrat bei der Regierung von Schwaben wegen einer Ausnahmegenehmigung an - und diese wurde jetzt erteilt.

Präsenzunterricht für alle Schüler im Landkreis Donau-Ries

Das bedeutet nun: Nach den Herbstferien sollen auch im Landkreis Donau-Ries wieder alle Schüler täglich zum Unterricht in die Schule gehen können. Wenn möglich, soll der Abstand von eineinhalb Metern in den Schulen im Unterricht eingehalten werden, wenn nicht, soll der Abstand so groß wie möglich sein. Dann kann der Präsenzunterricht überall abgehalten werden.

Maskenpflicht bleibt wohl bestehen

Auf die Frage, ob auch auf die Maskenpflicht verzichtet werden kann, habe es noch keine endgültige Antwort der Regierung von Schwaben gegeben, erklärte das Landratsamt am Freitag. Es habe lediglich geheißen, dass es wenig Aussicht auf Erfolg gebe.

Behörden sehen keine Gefahr für Kinder

Auch beim ständigen Tragen einer Maske sei bei Grundschulkindern keine Gesundheitsgefahr gegeben, sodass allein der hohe 7-Tage Inzidenzwert im Landkreis und die ständig steigenden Zahlen in Bayern für die Entscheidung ausschlaggebend seien.

Wenn die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis unter dem Schwellenwert von 50 liege, könne die Maskenpflicht an Grundschulen entfallen, bei Unterschreiten des Schwellenwerts von 35 auch an allen Schulen.

Eilanträge gegen Distanzunterricht noch nicht entschieden

Außerdem hatte eine Lehrerin und Mutter beim Verwaltungsgericht Augsburg einen Eilantrag gegen die Anordnung des Landratsamts eingereicht, die an den meisten Schulen zum teilweisen Distanzunterricht führt. Auch ein Donauwörther Rechtsanwalt hatte gegen das Homeschooling geklagt. Das Augsburger Verwaltungsgericht will darüber in der kommenden Woche, also in den Herbstferien entscheiden.