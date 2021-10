Nach den Disco-Fällen in Regen: Wie sicher sind 3G und 3G plus?

Die Coronafälle im Landkreis Regen, wo infizierte Besucher in der Disco waren, führen zur Frage, wie sicher eigentlich die Konzepte 3G und 3G plus sind. Bei den Fällen ist zwar klar gegen diese Regeln verstoßen worden. Trotzdem diskutieren viele darüber, wieviel Restrisiko in Diskotheken, Clubs, aber auch anderen Orten bleibt.

Falsche Dokumente oder Kontrollen nicht streng genug?

Im Fall der Diskothek "Tenne" im Landkreis Regen hatte ein Mann sein PCR-Testergebnis nicht abgewartet, im Fall der Diskothek "Martinique" war eine junge Frau hingegangen, obwohl ihre Impfung noch keine zwei Wochen her war. Beide waren, wie sich einen Tag nach dem Discobesuch herausstellte, positiv. Noch unklar ist, ob die beiden falsche Dokumente vorgelegt haben, ob die Einlasskontrollen nicht streng genug waren oder sich jemand an der Kontrolle vorbeigemogelt hat. Das ermitteln die Behörden noch.

Landratsamt will Clubs überprüfen

Dieses Wochenende werden Mitarbeiter des Landratsamts anonym im Landkreis Regen unterwegs sein, um zu prüfen, ob Betreiber von Clubs, Diskotheken, aber auch Gastronomen ihre Gäste vorschriftsmäßig kontrollieren. Sie müssen sich zum Beispiel anschauen, ob ein Gast wirklich vollständig geimpft, nachweislich genesen oder frisch getestet ist. In der Gastronomie gilt 3G und für Ungeimpfte reicht ein maximal 24-Stunden alter Schnelltest. In Diskotheken und Clubs brauchen sie einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test. Außerdem muss die Kontaktnachverfolgung sichergestellt sein, entweder mit Zetteln, auf denen Gäste ihre Kontaktdaten notieren, oder mit der Luca-App.

Gib es bei 3G und 3G plus trotzdem Ansteckungsrisiken?

Aber auch, wenn alle sich an die Regeln halten und alle kontrolliert worden sind, bleibt ein Restrisiko, vor allem in Innenräumen. Beim Robert Koch-Institut (RKI) gibt es ein Merkblatt mit Antworten auf die Frage: "Worauf lasse ich mich ein, wenn ich eine Veranstaltung mit 3G-Regelung besuche?" Geimpfte haben demnach ein zwei- bis dreifach niedrigeres Ansteckungsrisiko als Ungeimpfte. Das macht es laut RKI auch weniger wahrscheinlich, dass man nach der Veranstaltung Folgekontakte ansteckt. Bei einem Impfdurchbruch, also einer Infektion, obwohl man geimpft ist, schütze die Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf.

"Moderates Ansteckungsrisiko" durch Ungeimpfte

Das RKI sieht ein "moderates Ansteckungsrisiko" durch Ungeimpfte auf einer 3G-Veranstaltung. "Je mehr Ungeimpfte, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sich falsch-negativ Getestete unter ihnen befinden. Das macht eine Ansteckung wahrscheinlicher", so das RKI-Merkblatt. Das Risiko sinke, je genauer die durchgeführten Tests sind. Ein PCR-Test, der von geschultem Personal durchgeführt wurde, wird als sicherer eingestuft als ein Antigen-Schnelltest. Das bedeutet für 3G plus, wo ein PCR-Test für Ungeimpfte zwingend vorgeschrieben ist, naturgemäß eine höhere Sicherheit, zumindest für 48 Stunden - nur solange gilt das Testergebnis.

RKI empfiehlt auch bei 3G die AHA- und L-Regeln

Das RKI empfiehlt selbst Geimpften, die AHA- und L-Regeln weiterhin einzuhalten. "Egal, ob bei 2G oder 3G: Das Verhalten der Anwesenden ist ein entscheidender Faktor, um Infektionen zu vermeiden", so das RKI in seinem Merkblatt. Allerdings: Masken und Abstand sind momentan bei 3G und 3G plus von den Behörden nicht vorgeschrieben. Empfohlen wird die Corona-Warn-App und die Luca-App. Dann wird man zumindest schnell informiert und kann sich testen lassen, wenn man mit einer Corona-positiven Person im selben Raum war.

Erneute Ansteckung bei Geimpften und Genesenen?

Ein Restrisiko bleibt selbst bei 3G, 3G plus und 2G auch durch Geimpfte und Genesene, die sich ja für den Zutritt nicht frisch testen lassen müssen. Laut RKI ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand trotz Impfung positiv wird, "signifikant vermindert". Es müsse aber davon ausgegangen werden, "dass einige Menschen nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden". Sie können Erkrankungssymptome entwickeln, aber auch symptomlos bleiben. Die Impfung schütze vor einem schweren Krankheitsverlauf.

Bei nachweislich Genesenen geht das RKI nach derzeitigem Kenntnisstand von einer "partiellen Immunität" aus - in der Regel für sechs Monate. Aber: "Eine erneute Ansteckung und ein damit einhergehendes Übertragungsrisiko auf andere Personen kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden."