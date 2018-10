vor 40 Minuten

Nach Demo in München: Söder verteidigt Polizeiaufgabengesetz

Am Tag nach der Großdemonstration in der Münchner Innenstadt hat Ministerpräsident Markus Söder das Polizeiaufgabengesetz noch einmal verteidigt. In der Bayern 2 radioWelt sagte er, sein Ziel sei, dass Bayern stark bleibe.