Nach dem Willkommen im Frühjahr: Geflüchtete auf Wohnungssuche

Über eine Million Geflüchtete sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Es hat sich gezeigt: Sie gehen meist dorthin, wo sie Freunde oder Verwandte haben, wo also seit Jahren schon Ukrainerinnen und Ukrainer leben. Das gilt für die bayerische Landeshauptstadt München genauso wie für Nürnberg. Die Stadt zählt inzwischen mehr als 7.000 Neubürger aus der Ukraine.

Geflüchtete in Privatwohnungen

Nürnberg ist die Partnerstadt der ostukrainischen Stadt Charkiw. Schon seit Jahren kamen aus der Stadt Männer und Frauen nach Nürnberg, um hier beispielsweise zu studieren. Inzwischen sind sie berufstätig, haben Familien gegründet. Viele von ihnen haben Freunde und Verwandte bei sich aufgenommen, auch wenn es eng wurde.

Auch Deutsche ohne osteuropäische Wurzeln nahmen Geflüchtete in ihren Häusern und Wohnungen auf. Nach mehr als sieben Monaten Krieg wird es in der einen oder anderen Wohnung eng, außerdem wollen die meisten Geflüchteten in einer eigenen Wohnung leben. Sie begeben sich auf die Suche – und die hat Hürden.

Keine Antwort auf Anfragen zu Mietwohnungen

Rusana Payazat stammt aus Kiew. Nach mehreren Tagen, die sie in einer Metro-Station ihrer Heimatstadt verbrachte, kam sie im März über Umwege nach Deutschland. In Nürnberg wurde sie von einer Familie in deren Wohnung aufgenommen. Doch die Wohnung ist zu klein. Die 50-Jährige sucht inzwischen verzweifelt eine andere Bleibe.

Regelmäßig schaut sie in Internetportalen nach einer Wohnung. Auf die meisten Anfragen kommt jedoch nicht mal eine Antwort. Das berichten Ukrainerinnen und Ukrainer immer wieder. Kein Wunder: Ein Immobilienportal meldet, dass sich auf manch eine Anzeige in Ballungsräumen über 1.000 Interessenten melden. Rusana Payazat hörte sich deshalb auch bei anderen Geflüchteten aus der Ukraine um. In einer Gemeinschaftsunterkunft gebe es noch Platz, berichtete man ihr. Gerne wäre sie dort untergekommen.

Ukrainer verzweifeln am Behörden-Ping-Pong

Sie wandte sich an die Stelle, die für die Gemeinschaftsunterkünfte zuständig ist. Die aber verwies sie an das Ankerzentrum Zirndorf (Lkr. Fürth). Damit ist die Aufnahmeeinrichtung gemeint, in der Asylsuchende und Geflüchtete zuallererst ankommen, sich registrieren lassen. Für Ukrainerinnen und Ukrainer gilt seit einem EU–Beschluss ein vereinfachtes Verfahren. Somit war auch das Ankerzentrum nicht für Rusana Payazat zuständig und verwies sie zurück nach Nürnberg.

Ohne auf den konkreten Fall eingehen zu können, führt der Leiter des Sozialamts, Volker Wolfrum, das Hin und Her darauf zurück, dass sich kurz zuvor das Verfahren geändert habe. Manchmal kämen diese politischen Änderungen für die Verwaltungen sehr kurzfristig, so Wolfrum. Die Betroffenen könnten sich aber zu den Öffnungszeiten in der Fachstelle für Flüchtlinge melden. "Dort kann man sich hinwenden und bekommt sehr kurzfristig einen Platz in einer Gemeinschaftsunterkunft“, so der Sozialamtsleiter.

Wer privat unterkam, muss selbst suchen

Ukrainische Geflüchtete müssen sich bei den kommunalen Ausländerämtern registrieren lassen. Leben sie dann in einer Gemeinschaftsunterkunft der Stadt oder des Staates, ist klar: Irgendwann müssen sie dort raus. Sie sind damit im Wohnungsvermittlungssystem der Behörden erfasst. Das gilt aber nicht für diejenigen, die privat untergekommen sind – auch weil anfangs oft nicht klar war, wie lange die Gastgeber den Wohnraum zur Verfügung stellen konnten. Dann beginnt die Suche.

Angespannter Wohnungsmarkt in Nürnberg

Die Geflüchteten können sich auf eigene Faust auf die Suche machen. Doch in Großstädten ist der Markt vor allem für günstigen Wohnraum angespannt. Dabei haben es vor allem Alleinstehende und große Familien schwer. Da überrascht es nicht, dass die Wartelisten für Sozialwohnungen lang sind: In Nürnberg gibt es rund 6.700 Menschen, die sich für eine solche Wohnung haben vormerken lassen.

Die Wohnungssuche in Großstädten wie Nürnberg bleibt nach wie vor schwierig – und für die Betroffenen, ob geflüchtet oder nicht, bedeutet das ein Zustand zwischen Hoffen und Bangen. Rusana Payazat kann sich vorstellen, bei einer Familie zu wohnen, für die sie auch arbeiten kann. Die 50-Jährige gibt die Hoffnung jedenfalls noch nicht auf.