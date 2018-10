Nach dem Wahldesaster: Bayern-SPD trifft sich in Günzburg

Um personelle Konsequenzen aus der krachenden Wahlniederlage in Bayern soll es in Günzburg nicht gehen - einen neuen Vorstand will die Bayern-SPD erst auf einem Sonderparteitag im Januar wählen. Dennoch plagt die Sozialdemokraten die Frage: Was tun? Viele geben der nicht enden wollenden Großen Koalition im Bund die Schuld am Niedergang der Sozialdemokraten - sollen sie die Berliner Koalition verlassen? Der neu gewählte Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Horst Arnold, hielte das für voreilig, meint aber:

"Die Groko-Diskussion ist aktuell. Es ist hoch umstritten. Ich glaube, dass das auf dem Parteitag permanentes Thema sein wird." Horst Arnold, SPD-Fraktionschef

Nach der Hessenwahl am Sonntag könnte die Große Koalition - je nach Ausgang - erst recht im Feuer stehen.

Natascha Kohnen muss sagen, wie es weitergehen soll

Die bayerische SPD-Parteibasis kommt in Günzburg zum ersten Mal nach der Wahlklatsche vor zwei Wochen landesweit zusammen. Es ist also die Gelegenheit für die Mitglieder, sich Luft zu machen und zu diskutieren, in welche Richtung sich die Partei orientieren soll.

Wie quälend dieser Prozess sein kann, hat die SPD-Landtagsfraktion gezeigt, die sich diese Woche nach drei Tagen Sitzung nur mit Mühe auf eine neue Führung einigen konnte. Die SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen war danach erst einmal abgetaucht. Heute muss sie den Delegierten jedoch darlegen, wie es ihrer Meinung nach mit der Bayern-SPD weitergehen soll. Danach ist eine ausführliche Aussprache eingeplant.

Der offizielle Titel des Parteitags heißt "Ja zu Europa". Die Europa-Spitzenkandidatin der SPD, Katarina Barley, kommt nach Günzburg, und die bayerischen Europakandidaten sollen aufgestellt werden. Die bisherigen drei, Kerstin Westphal, Maria Noichl und Ismail Ertug, wollen alle weitermachen.