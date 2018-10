Nach dem Wahldesaster: Bayern-SPD debattiert in Günzburg

Um personelle Konsequenzen aus der krachenden Wahlniederlage in Bayern soll es in Günzburg nicht gehen - einen neuen Vorstand will die Bayern-SPD erst auf einem Sonderparteitag im Januar wählen. Dennoch plagt die Sozialdemokraten die Frage: Was tun?

Viele geben der nicht enden wollenden Großen Koalition im Bund die Schuld am Niedergang der Sozialdemokraten - sollen sie die Berliner Koalition verlassen? Der neu gewählte Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Horst Arnold, hielte das für voreilig, meint aber:

"Die Groko-Diskussion ist aktuell. Es ist hoch umstritten. Ich glaube, dass das auf dem Parteitag permanentes Thema sein wird." Horst Arnold, SPD-Fraktionschef

Barley hält Plädoyer für Europa

Der offizielle Titel des Parteitags heißt "Ja zu Europa". Dementsprechend hat Justizministerin Katarina Barley in Günzburg vor einem Europa der nationalen Egoismen gewarnt. Sie betonte, die europäische Idee müsse besser gepflegt werden. Barley ist die designierte Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl.

Aussprache zum Wahldebakel

Für den Nachmittag ist die erste größere Aussprache der Bayern-SPD zum schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl geplant. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Landeschefin und Spitzenkandidatin Natascha Kohnen dazu äußern wird. Die SPD hatte bei der Wahl nur noch 9,7 Prozent bekommen.