Nach dem Tod eines Mädchens in Wunsiedel: Krisenteam gebildet

Nach dem Tod eines zehnjährigen Mädchens im Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Wunsiedel kümmert sich die Einrichtung intensiv um die bei ihr untergebrachten Schutzbefohlenen. Ein Krisenteam werde in den kommenden Wochen und Monaten die rund 90 Kinder und Jugendlichen behutsam und individuell begleiten, "damit sie das traumatisierende Ereignis verarbeiten können", teilte das Kinder- und Jugendhilfezentrum auf seiner Homepage am Donnerstag mit.

Für kleine Kinder andere Antworten als für große Kinder

Im Krisenteam arbeiten nach Angaben der Einrichtung ein Pastoralreferent, eine in der Trauer- und Sterbebegleitung ausgebildete Expertin und Traumapädagogen mit, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Kinder bräuchten jetzt vertraute Bezugspersonen, die sich auch bisher schon um sie gekümmert hätten. Gefragt seien kind- und altersgerechte Antworten. "Das sind für kleine Kinder andere Antworten als für ältere Kinder. Sie brauchen wieder Normalität." Kinder, die von extern Hilfe benötigen, bekämen therapeutischer Angebote. "Die Kinder brauchen jetzt Ruhe."

Sich mit einem "Ritual" von dem Mädchen verabschieden

Das Kinder- und Jugendhilfezentrum plant eine Trauerfeier. "Wir werden ein Ritual finden, mit dem sich unsere Kinder von dem Mädchen verabschieden können, zum Beispiel im Rahmen einer Andacht." Den Eltern werde man selbstverständlich Begleitung und Unterstützung anbieten.

Pfarrer Günter Vogl von der katholischen Pfarrei Wunsiedel geht davon aus, dass eine "heiminterne" Trauerfeier stattfinden wird. Die Herkunft des zu Tode gekommen Mädchens wurde noch nicht bekanntgegeben. Deshalb steht nach Auskunft der Pfarrei Wunsiedel auch der Ort der Beerdigung noch nicht fest. Sollte das Kind auswärts beheimatet sein, werde es vermutlich nicht in Wunsiedel beerdigt.

Gläubige zum Gebet für das tote Mädchen aufgerufen

Der ungeklärte Tod des zehnjährigen Mädchens in Wunsiedel war am Gründonnerstag Thema im Gottesdienst der katholischen Stadtpfarrei. Der Diakon der Pfarrei Wunsiedel, Franz Fuchs, rief in seiner Predigt die Gläubigen auf, für das Mädchen zu beten. Die Gläubigen sollten auch die Angehörigen des Mädchens "mit ins Gebet nehmen", sagte der Diakon auf Nachfrage des BR. Ebenso sollten die Gläubigen an das Personal des Kinder- und Jungendhilfezentrum denken, wo das Mädchen am Dienstag tot aufgefunden wurde.

Die Staatsanwaltschaft Hof geht von einem Tötungsdelikt aus. Es gebe aber keine Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zum mutmaßlich gewaltsamen Tod der Zehnjährigen gehen auch über die Feiertage weiter. Die Arbeiten der 40-köpfigen Sonderkommission laufen auch an Karfreitag und an den Osterfeiertagen weiter, so die Polizei.