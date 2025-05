Nach dem Surfunfall: Wann wird die Eisbachwelle wieder geöffnet?

"Bis auf Weiteres verboten" ist das Surfen an der Eisbachwelle. Die Stadt München hat das per neuer Allgemeinverfügung so festgelegt. Ihr gehört die Eisbachwelle. Offiziell heißt es auf BR-Anfrage aus dem Büro des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter, die Stadt warte die Ermittlungsergebnisse ab. Vorher werde die Eisbachwelle nicht zum Surfen freigegeben.

Wo könnte sich die Sicherheitsleine verhakt haben?

Am Mittwoch, zwei Wochen nach dem tödlichen Unfall einer Surferin, war das Wasser des Eisbachs abgesenkt und der Grund abgesucht worden, um der Unfallursache auf die Spur zu kommen. Es wird angenommen, dass sich ihre Leash, also ihre Sicherheitsleine, mit der sie das Surfbrett an ihrem Fußgelenk befestigt hatte, am Grund des Bachs verhakt hatte. So wurde die erfahrene Wassersportlerin von der Wucht und dem Druck des Wassers immer wieder nach unten gezogen und konnte sich nicht mehr befreien. Auch andere, zu Hilfe eilende Surfer konnten zunächst nichts ausrichten. Erst herbeigerufene Feuerwehrkräfte konnten die Leash schließlich mit dem Tauchermesser durchtrennen und die Frau aus den eisigen Fluten ziehen. In kritischem Zustand wurde sie in eine Klinik gebracht, wo sie eine Woche später starb.

Unfallursache wird weiter untersucht

Rund 50 Polizeibeamte - darunter auch Taucher - hatten den Eisbach unter anderem mit einem Schauglas, einer Unterwasserkamera und einer Drohne abgesucht. Die Polizei sprach von einer "sehr umfassenden Maßnahme" - sensibel auch aus ökologischer Sicht, weil im Eisbach Fische leben, weshalb der Zufluss zum Eisbach auch während der polizeilichen Untersuchung vor Ort nicht komplett abgestellt wurde.

Bei der Suche nach der Unfallursache im Eisbach wurde kein größeres Hindernis gefunden, kein am Grund eingeklemmter Einkaufswagen, kein Fahrrad und kein E-Roller, in dem sich die Leash hätte verhaken können, aber immerhin kleinere Metallteile. Ob diese bei dem Unfall eine Rolle gespielt haben können, untersuchen nun Polizei und Staatsanwaltschaft.