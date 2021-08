Nach dem Streik: Kaum Verspätungen am Kaufbeurer Bahnhof

Die Züge fahren am Bahnhof in Kaufbeuren laut den Anzeigen normal. Obwohl die Bahn für heute mit einem großen Reiseaufkommen rechnet, war es auf dem Bahnsteig in Kaufbeuren ruhiger als sonst. Einige Pendler seien am Tag nach dem Streik wohl sicherheitshalber noch mal mit dem Auto unterwegs, vermutet eine Bahnkundin.

Deutsche Bahn: Zugausfälle weiterhin möglich

Die Stimmung bei Reisenden schwankt zwischen Erleichterung über das Streikende und Skepsis, ob die Züge wirklich fahren und pünktlich sind. Laut Deutscher Bahn kann es wegen der Auswirkungen des Lokführerstreiks am Freitag vereinzelt noch zu Beeinträchtigungen und Zugausfällen kommen. Das Unternehmen rät den Reisenden deshalb, sich vor ihrer Fahrt genau über die Verbindungen zu informieren.

Gut 5.400 Lokführer hatten Arbeit niedergelegt

An dem zweieinhalbtägigen Streik bei der Deutschen Bahn haben sich nach Unternehmensangaben rund 5.400 Lokführer beteiligt - von insgesamt 19.700. Wie eine Sprecherin der Bahn am Freitagmorgen in Berlin mitteilte, waren zudem 72 Stellwerker im Ausstand, 30 Beschäftigte in der Instandhaltung und 18 Servicemitarbeiter an Bahnhöfen.