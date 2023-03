Nach dem Streik: Busse und Bahnen in Schwaben fahren wieder

Die Verkehrsverbünde wie der AVV im Raum Augsburg und die Verbünde "mona" und "bodo" im Allgäu melden keine streikbedingten Einschränkungen mehr. Beim Regionalbusanbieter "Regionalbus Augsburg GmbH" (RBA) mit seinen Betrieben unter anderem in Augsburg, Dillingen, Kempten und Neu-Ulm lief der Verkehr bereits am Montagnachmittag wieder an. Auch im übrigen Bayern rollt der öffentliche Verkehr zumeist wieder.

Busse und Straßenbahnen nach Streik sofort einsatzbereit

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke Augsburg, sagte dem BR am Montag, er rechne für Dienstag mit einem völlig normalen Betrieb. Fergg verwies darauf, dass die Busse und Straßenbahnen der Stadtwerke während des Streiks ja einsatzbereit im Depot standen.

Deutsche Bahn bittet Reisende, sich kurzfristig zu informieren

Beim Bahn-Anbieter Go Ahead geht man für Dienstag von einem planmäßigen Betrieb aus. Vor vereinzelten Beeinträchtigungen als Folge des Streiks warnte am Dienstagmorgen noch die Deutsche Bahn. Sie bittet Fahrgäste im Fern- und Regionalverkehr, sich vor Reiseantritt nochmals über ihre Verbindung zu informieren.

Gewerkschaft EVG zieht positive Bilanz zum Streik

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zog am Montag eine positive Bilanz zu ihrem Warnstreik-Aufruf. "Wir sind mega-zufrieden", sagte der Augsburger Geschäftsstellenleiter Michael Ferber dem BR. Eine so hohe Streikbeteiligung habe er in den vergangenen 18 Jahren nicht erlebt.

Tarifverhandlungen in Potsdam gehen weiter

Am Vormittag werden die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Ländern in Potsdam fortgesetzt.

Verdi und der Beamtenbund fordern 10,5 Prozent über eine Laufzeit von zwölf Monaten, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr. Bund und Kommunen stellten in ihrem ersten Angebot fünf Prozent für 27 Monate in Aussicht.